Kahramanmaraş'ta tatlı su balıkları tezgahlarda satılıyor, 54 ülkeye ihracat yapılıyor - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta tatlı su balıkları tezgahlarda satılıyor, 54 ülkeye ihracat yapılıyor

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Kahramanmaraş\'ta tatlı su balıkları tezgahlarda satılıyor, 54 ülkeye ihracat yapılıyor
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Kahramanmaraş'ta balık sezonunun açılmasıyla tezgahlarda deniz balıklarının yanında kentte üretilen tatlı su balıkları da satışa çıktı. Fiyatlar 200 ila 1000 lira arasında değişirken kentte 68 işletmede yıllık yaklaşık 20 bin ton balık üretiliyor, 54 ülkeye ihracat yapılıyor.

Denize kıyısı olmayan Kahramanmaraş'ta balık tezgahları, sezonun başlamasıyla birlikte çeşitlenirken balık pazarında da hareketlilik yaşanmaya başladı. Tezgahlarda yerini alan balıkların kilogram fiyatları türüne ve büyüklüğüne göre 200 ila 1000 lira arasında değişiyor.

Tatlı su balığı üretiminde Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri olan Kahramanmaraş'ta, tezgahlarda deniz balıklarının yanı sıra kentte üretilen tatlı su balıkları da satışa sunuluyor. Hamsi, palamut, levrek ve çipura gibi balıkların yanı sıra, Menzelet ve Sır barajlarından çıkarılan ve üretilen alabalık ve sazan gibi tatlı su balıkları da vatandaşların beğenisine sunuluyor. Kahramanmaraş, özellikle alabalık ve Türk somonu üretimiyle su ürünleri sektöründe öne çıkarken, kentte yetiştirilen balıklar iç piyasanın yanı sıra dünyanın farklı ülkelerine de ihraç ediliyor. Kahramanmaraş'tan 54 ülkeye balık ihracatı gerçekleştirilirken, sektör kent ekonomisine de önemli katkı sağlıyor. Kentte bulunan 68 işletmede yıllık yaklaşık 20 bin ton balık üretiliyor.

Balıkçı Hakan Gürbak, "Türkiye'nin genelinde olduğu gibi balık sezonumuz başlamıştır. Palamut çeşitliliği çok fazladır. Kahramanmaraş'ta temiz su balık üretiminde lider bir şehirdir. Fiyatlar uygundur ve yayın balığının et hali kilogramı 500 lira. Bu tür balıklar Menzelet Barajı'mızda çıkıyor. Diğer balık fiyatlarımız ise 200 lira ile 1000 lira arasında değişiyor. Karadeniz palamudumuz 500-700 arası, Karadeniz somutu ise 400 lira arası gidiyor. Izgara düşünenler için levrek güzel oluyor. Balık üretiminde Türkiye'de ilk üçteyiz. Başarılı bir istatistik ve Menzetlet ve Kılavuz Barajımızda tatlı su balık üretiminde güzel bir üretim yapılmaktadır" dedi.

Balıkçılar Derneği Başkanı İbrahim Sarı ise, "Balık sezonumuz başlamıştır. Kahramanmaraş adeta alabalık ve Türk somunun başkentidir. İhracatta ön sıralarda yer alan ve üretim de ilk üçte yer alan bir şehirdir. Bu anlamda balıkçılar olarak satışımıza başladık. Kahramanmaraş ihracat yapan önemli şehirlerden birisi 54 ülkeye ihraç yapan bir şehir. Bizler de balıkçılar olarak şehrimizde gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Müşteri Adem Gürbak ise, "Balık pazarına alışverişe geldim. Balıklar gayet taze balık üretiminde ve tüketimde de ilk sıralardayız. Balık pazarında taze deniz ve tatlı su balıkları çeşitleri var. Balık sağlık herkes biliyor, insanların tüketmesini tavsiye ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA
KahramanmaraşEkonomiİhracatGüncelSon Dakika

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