Kamil Koç, Varna'ya Sefer Başlatıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kamil Koç, Varna'ya Sefer Başlatıyor

09.07.2025 12:52
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Kamil Koç, 15 Temmuz'dan itibaren Bulgaristan'ın Varna kentine direkt otobüs seferleri başlatacak.

Kamil Koç, 15 Temmuz itibarıyla Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısındaki önemli turizm ve liman kenti Varna'ya direkt otobüs seferleri başlatacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kamil Koç, küresel iş ortağı FlixBus ile güçlü işbirliği sayesinde Avrupa yollarındaki varlığını her geçen gün güçlendirmeye devam ediyor.

Bu yıl seyahat ağına yeni destinasyonlar eklemeye devam eden şirketin Avrupa'daki yeni durağı Bulgaristan'ın Varna şehri oldu.

Kamil Koç, 15 Temmuz'dan itibaren Karadeniz kıyısındaki Bulgaristan'ın üçüncü büyük şehri Varna'ya seferler başlatacak.

İstanbul-Varna hattı Kamil Koç'un Türkiye ile Avrupa arasında kurduğu 5. hat olarak öne çıkıyor. Söz konusu hatlar arasında günlük toplam 8 sefer sunuluyor.

Şirket, 2022'de Türkiye'yi Romanya'nın başkenti Bükreş ile Bulgaristan'ın Sofya ve Plovdiv şehirlerine bağlayarak Avrupa operasyonlarına başlamıştı.

Romanya'nın Köstence şehrini 2023'te ağına ekleyen şirket, şimdi Varna hattıyla daha da büyüyor. Bu ekleme, Türkiye ile Romanya ve Bulgaristan'daki beş önemli şehir arasında kesintisiz yolcu hizmeti sunmayı mümkün kılıyor.

Yeni Varna güzergahında hizmete girecek iki yeni otobüsle Kamil Koç'un uluslararası filosundaki araç sayısı 6'dan 8'e çıkacak.

"Bulgaristan'dan ülkemize yoğun bir seyahat talebi var"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kamil Koç Genel Müdürü Çağatay Kepek, Avrupa'daki seyahat ağını planlı bir şekilde genişlettiklerini belirtti.

Kamil Koç olarak, yaygın iç hat ağlarını uluslararası destinasyonlara genişletme hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerine değinen Kepek, "Global ortağımız FlixBus'tan aldığımız destek ile seyahat kalitemizi Avrupa'da yeni bir şehre taşımaktan büyük heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kepek, uluslararası genişleme stratejileri doğrultusunda Varna'yı ağlarına eklediklerini, söz konusu hatla Avrupa'daki ağlarını daha da güçlendirdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İstanbul'dan kalkan bu hatların, Bulgaristan ve Türkiye arasında sadece fiziksel olarak değil, tarihsel ve kültürel olarak da önemli bir köprü görevi göreceğine inanıyoruz. Bulgaristan'dan ülkemize yoğun bir seyahat talebi var. Bu yeni hat sayesinde, özellikle yaz sezonunda artan bölgesel talebe hızlı bir şekilde yanıt verebileceğiz. Varna hattımızın hem yolcularımıza hem de iki ülke arasındaki etkileşime değer katacağına içtenlikle inanıyoruz ve tüm yolcularımıza en iyisini diliyoruz."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Bulgaristan, 15 Temmuz, Kamil Koç, istanbul, Türkiye, Ekonomi, Ulaşım, Finans, Turizm, Varna, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kamil Koç, Varna'ya Sefer Başlatıyor - Son Dakika

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