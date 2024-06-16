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Ekonomi

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

16.06.2024 08:58
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) yol durumu bültenine göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle KGM sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler 24 Haziran Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

Kırklareli-Çerkezköy yolunun 27-29. kilometrelerinde Halkalı-Kapıkule Demir yolu çalışması yapılıyor. Bu nedenle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Manisa- Turgutlu yolunun 6-16. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ankara- Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle her iki istikamette şerit daraltması ve şerit aktarması yapılarak ulaşıma 2'şer şeritten kontrollü izin veriliyor.

Osmaniye- Gaziantep yolunun 15-48. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Çekerek-Sorgun yolunun 34-35. kilometrelerinde yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Hekimhan- Alacahan yolunun 13. kilometresinde Hasan Çelebi Viyadüğünde derz onarım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Piraziz-Giresun- Tirebolu yolunun 0-74. kilometrelerinde yol boyu gelişim, peyzaj, temizlik ve bakım çalışması yapılıyor. Bu nedenle 08.00-18.00 saatlerinde her iki yönde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Antalya-Altınyaka- Kumluca yolunun 68-69. kilometrelerinde heyelan ve çökmeler sebebiyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Çanakkale-Çan yolunun 11-21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kaynak: AA

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