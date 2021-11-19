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Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

19.11.2021 08:16
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Ayaş-Sincan kavşakları 0-1. kilometrelerinde Ayaş Köprüsü genleşme derzi çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde bazı şeritler trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Hadımköy-Mahmutbey kavşaklarındaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle her gün 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Eceabat-Gelibolu yolunun 2-3. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten iki yönlü devam ediyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 5-6. kilometrelerindeki üstyapı yenileme ve yol genişletme çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Taşucu-Erdemli-Silifke yolunun 25-27. kilometrelerinde Yeşilovacık-Aydıncık güzergahındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Aksaray-Ulukışla-Pozantı yolunun 1-3. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Amasya-Turhal yolunun 63-88. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Dursunbey-Harmancık yolunun 23-25. kilometrelerindeki patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle güzergah 10.00-16.00 saatlerinde aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Bartın-Safranbolu yolunun 5-8. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 54. kilometresinde yaya üst geçidinin bakım-onarım çalışması nedeniyle ulaşım, 23.00-06.00 saatlerinde bölünmüş yolun her iki yönünde tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kara yollarında durum - Son Dakika Ekonomi


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