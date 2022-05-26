Kara yollarında durum - Son Dakika
Üye Girişi

Kara yollarında durum

26.05.2022 08:11
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı-Bolu- Düzce İl Sınırı 0-11. kilometrelerinde (Bolu Dağı Tüneli) genleşme derzi yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde trafik Abant Kavşağı'ndan D-100 yoluna aktarılarak Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım sağlanıyor.

İzmir- Aydın Otoyolu'nun 1-2. kilometrelerindeki Belevi Viyadüğü'nde genleşme derzlerinde onarım çalışmaları nedeniyle İzmir-Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü yapılıyor.

TEM Otoyolu'nun Hendek Kavşağı-Gümüşova Kavşağı arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde her iki istikamet kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametlerden iki yönlü izin veriliyor.

Antalya- Kemer yolu üzerinde bulunan tünellerde bakım onarım çalışmaları nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde her iki yönde bir şerit trafiğe kapatılacak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanacak.

Kırıkkale- Kırşehir yolunun 35-39. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden (Kırşehir-Kırıkkale) iki yönlü yapılıyor.

Yozgat- Çorum yolunun 10-15. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden kontrollü sağlanıyor.

Taşucu-Silifke yolunun 50-54. kilometrelerinde (Boğsak mevkisi) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 15.15-16.15 saatleri arasında ulaşım kontrollü olarak sağlanacak.

Ünye-Fatsa yolunun 0-4. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü yapılıyor.

İnegöl- Yenişehir yolunun 0-24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanıyor.

Kastamonu- Tosya yolunun 28-31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

YORUMLAR
500
Otomobilin park halindeki araca çarpma anı güvenlik kamerasında Otomobilin park halindeki araca çarpma anı güvenlik kamerasında Kara yollarında durum Kara yollarında durum
Kaynak: AA

TEM Otoyolu, Düzce, İzmir, Bolu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kara yollarında durum - Son Dakika


Son Dakika
08:09 16 ilde eş zamanlı "Müsilaj Operasyonu" başladı! 315 kişi gözaltına alındı
00:59 İstanbul'un fethine özel 29 Mayıs'ta toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verecek
00:57 LPG'ye 37 kuruş zam geldi! İşte güncel fiyatlar
00:56 Fenerbahçe'nin Arda Güler'e biçtiği bonservis bedeli dudak uçuklattı! Transfer olursa tarihin en pahalı satışı olacak
00:45 Erdoğan'dan Türk vatandaşlığına geçen Larkin'e uyarı! Tüm takım kahkahaya boğuldu
00:34 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun iddialarına TURKEN Vakfı'ndan yalanlama geldi!
00:33 Erdoğan'ın Suriye'ye operasyon sinyali ABD'de merak uyandırdı!
00:05 Ahmet Hakan'dan, Muharrem İnce'ye ilginç soru: Botoks yaptırıyor musunuz?
00:02 Tarih yazdılar! Roma, UEFA Konferans Ligi'nde şampiyon oldu
23:26 Süper Lig yolunda avantajlı başladılar! Eyüpspor, Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 08:17:47. #1.12#
SON DAKİKA: Kara yollarında durum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement