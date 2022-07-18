Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

???????Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durum bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılacak.

TEM Otoyolu'nun Selimpaşa Kavşağı- Mahmutbey Gişeler güzergahındaki üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle her gün 22.00-06.00 saatlerinde önce İstanbul istikameti, çalışmanın bitmesinin ardından Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarındaki üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-07.00 saatlerinde her iki istikamet kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü sürdürülecek.

Kayseri- Kırşehir yolunun 114-116. kilometrelerindeki yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Çavdır- Söğüt yolunun 23-28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, Çavdır-Söğüt istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Mecitözü- Amasya yolunun 0-5 kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Ordu il sınırı-Koyulhisar yolunun 15-21. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Ezine-Küçükkuyu yolunun 42-44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, Küçükkuyu-Edremit yönünden çift yönlü sağlanıyor.

Tekman ayrımı- Muş il sınırı (Hınıs şehir geçişi) yolunun 23-29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Artvin- Erzurum yolunun 0-40. kilometrelerinde yol şevi temizlik ve çelik ağ uygulama çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü ve aralıklarla trafiğe kapatılarak devam ediyor.