Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

19.07.2022 08:13
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

???????Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durum bültenine göre, Gerede- Kızılcahamam yolunun 19'uncu kilometresinde bulunan Aktaş-2 Köprüsü'ndeki onarım çalışmaları nedeniyle her iki istikamet trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun 2-6'ncı kilometreleri arasında (Karaburun-Zeytinler arası) ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer bölümden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Edirne- Kırklareli yolunun 30-41'inci kilometreleri arasında yol bakım onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Adapazarı-Karasu yolunun 40-41'inci kilometrelerinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Beyşehir- Isparta yolunun 25-44'üncü kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Ankara- Konya Ayrımı-Bala- Kaman yolunun 32-36'ncı kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Bala istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Osmaniye- Gaziantep yolunun 0-1'inci kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım Toprakkale il yoluna yönlendiriliyor.

Kayseri- Kırşehir yolunun 114-116'ncı kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Hopa-Borçka- Artvin yolunun 1-16'ncı kilometreleri arasında muhtelif kesimlerde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39'uncu kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

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Kaynak: AA

Kızılcahamam, Karaburun, Ankara, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kara yollarında durum - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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