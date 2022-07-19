Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

???????Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durum bültenine göre, Gerede- Kızılcahamam yolunun 19'uncu kilometresinde bulunan Aktaş-2 Köprüsü'ndeki onarım çalışmaları nedeniyle her iki istikamet trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun 2-6'ncı kilometreleri arasında (Karaburun-Zeytinler arası) ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer bölümden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Edirne- Kırklareli yolunun 30-41'inci kilometreleri arasında yol bakım onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Adapazarı-Karasu yolunun 40-41'inci kilometrelerinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Beyşehir- Isparta yolunun 25-44'üncü kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Ankara- Konya Ayrımı-Bala- Kaman yolunun 32-36'ncı kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Bala istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Osmaniye- Gaziantep yolunun 0-1'inci kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım Toprakkale il yoluna yönlendiriliyor.

Kayseri- Kırşehir yolunun 114-116'ncı kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Hopa-Borçka- Artvin yolunun 1-16'ncı kilometreleri arasında muhtelif kesimlerde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39'uncu kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.