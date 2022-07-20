Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

???????Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durum bültenine göre, Edremit- Çanakkale yolunun 9-11. kilometrelerinde deniz tarafında meydana gelen çökme nedeniyle fore kazık çalışması yapıldığından ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Beşikdüzü- Trabzon yolunun 45. kilometresindeki Akyazı Tüneli'nde elektrik elektronik sistemleri bakım onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle, her iki yönde bulunan tüplerde 08.00-20.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Gerede- Kızılcahamam yolunun 19'uncu kilometresinde bulunan Aktaş-2 Köprüsü'ndeki onarım çalışmaları dolayısıyla her iki istikamet trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Karamanlı- Burdur yolunun 2-3. kilometrelerinde alt geçit çalışmaları yapıldığından ulaşım, servis yolundan iki yönlü devam ediyor.

Osmaniye- Gaziantep yolunun 0-1. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım Toprakkale il yolundan gerçekleştiriliyor.

İnebolu- Kastamonu yolunun 2-3. kilometrelerinde sel hasarı meydana geldiğinden ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Belören-Hadim yolunun 14-17. kilometrelerinde Eyiste Viyadüğü yapım çalışmaları dolayısıyla 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

İzmit-Kandıra yolunun 0-19. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Kayseri- Kırşehir yolunun 114-116. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü veriliyor.

Gediz- Uşak yolunun 0-19. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.