Karabağ'da Tarım Diplomasi Çalışmaları - Son Dakika
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Ekonomi

Karabağ'da Tarım Diplomasi Çalışmaları

Karabağ\'da Tarım Diplomasi Çalışmaları

Azerbaycan Tarım Bakanı Memmedov, Karabağ'ın tarımsal üretim için önemini vurguladı.

21.04.2025 14:42
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Azerbaycan Tarım Bakanı Mecnun Memmedov, işgalden kurtarılan Karabağ bölgesinin tarımsal üretim için önemli olduğunu belirterek, " Türkiye'de gerçekleştirilen arazi toplulaştırma uygulamalarını yapmak için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Gelecek hafta yapılacak IV. Tarım Orman Şurası kapsamında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi'nde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla "Tarım Diplomasisi Atölyesi" düzenlendi.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen "Günümüz Dünyasında Tarım Diplomasisi" başlıklı özel oturumda soruları yanıtlayan Azerbaycan Tarım Bakanı Memmedov, tarımın ve tarım diplomasisinin öneminden bahsetti.

Çiftçilerin yaşam standartlarının artırılması gerektiğini vurgulayan Memmedov, "Ürettiğimiz siyasetin çiftçinin ve tarımda çalışanların hayatına etkisi yoksa, onların bu politikalardan haberleri yoksa politikalarımız uzun vadeli ve sağlıklı olmayacaktır." diye konuştu.

Memmedov, gıda güvenliğinin ve sağlığının öneminden bahsederek, iklim değişikliğinin gıda güvenliği ve arzı açısından yol açtığı sorunlara değindi.

Son yıllarda iklim değişikliği neticesinde taşkınların, zirai donların ve kuraklığın yaşandığını anlatan Memmedov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İklim değişikliği konusundaki araştırmalara ve tarım faaliyetlerine yeniden bakılması ve bu alanda yeni araştırmalar yapılması gerekiyor. Tarım Şurası ve bu kapsamdaki süreçler bu konular için iyi bir platformdur. Ülkeler birbirlerine destek olarak bu alandaki politikaları ve diplomasiyi ileriye taşıyabilirler. Bu noktada ilk olarak finansman tarafı öne çıkıyor. Türk ülkeleri çerçevesinde tarım projelerinin ve tarımın geliştirilmesine ve gıda sağlığının sağlanmasına yönelik projelere yatırımlarımızı artırmalıyız."

"Karabağ, sağlıklı ve doğal gıdanın üretimi için önemlidir"

Mecnun Memmedov, Azerbaycan ordusunun, yaklaşık 30 yıl Ermenistan'ın işgali altında bulunan ve 2020 yılında kurtarılan Karabağ ve çevresindeki illerde tarımla ilgili atılan adımları anlattı.

Bu illerin yeşil enerji ve sağlıklı gıda üretimi bölgesi ilan edildiğini anımsatan Memmedov, daha önce buradan ayrılan ve bölgeye dönecek ailelerin çocuklarının belki de bugüne kadar hiç tarımla uğraşmadığını söyledi.

Memmedov, oraya geri dönecek gençlerin tarımda çalışmaları gerektiğini kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz de Türkiye'de gerçekleştirilen arazi toplulaştırma uygulamalarını yapmak için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Drenajlar, yollar ve su altyapı işleri bunun altyapısını hazırlıyoruz. Çiftçiler evine dönmeden, köylerin yapım aşamasında tarım arazileri ile ilgili çalışmalar da yapılıyor. Sağlıklı gıda bölgesi olarak Karabağ, doğru ve doğal gıdanın üretimi için önemlidir. Bu araziler hastalıklardan ve virüslerden arındırılmış ham yerlerdir. Bu arazilerde yeni dikilecek bitkilerin daha sağlıklı ve dayanıklı olması için çalışıyoruz. Bu arazilerde iklim değişikliğinin getirdiği sorunları da göz önünde bulundurmalıyız."

"Tarımdaki sorunları tarım diplomasisiyle çözebiliriz"

Suriye Tarım Bakanı Emced Bedr de tarımın her ülkenin politikalarını ciddi anlamda etkilediğini belirterek, halihazırda ülkelerin tarımsal üretimdeki istikrarsızlıkla mücadele ettiğini söyledi.

Ülkeler arasındaki ilişkilerin de tarımı etkilediğini dile getiren Bedr, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarımla ilgili iklim değişikliği ve üretim yetersizliği artık uluslararası bir problemdir. Bunların hepsi bize yansıyacaktır. Bu da istikrarımızı ve yaşantımızı etkileyecektir. Tarım sektöründeki kıtlık insanların yaşam kalitesini etkileyecektir. Tarım diplomasisi burada önemli rol oynamaktadır. Ülkeler arasındaki işbirliği ve tecrübe paylaşımı tarım alanındaki olumsuzluklarla baş etme konusunda çok önemlidir. Bunu sağlamak için tarım diplomasisinin yapılması gerekmektedir."

"Tarım ve hayvancılık alanında yatırıma ihtiyacımız var"

Emced Bedr, Suriye'de yaşanan yıkımdan bahsederek, ülkede tarımı tekrar ayağa kaldırmak için bütün alanlarda ciddi şekilde çalışmaları gerektiğini söyledi.

Ülkede yeni bir tarım politikası oluşturulması gerektiğinin altını çizen Bedr, "Su kaynaklarımızda azalma var. Bu da bizim diplomatik ilişkilerimizi daha hızlı harekete geçirmemizi gerektirmektedir. Tarım ve hayvancılık gibi birçok alanda yatırımcılara ihtiyacımız var. Özellikle komşu ülkelerimiz ve Türkiye'de tarım yatırımı yapan firmalarla görüşmeye hazırız. Bu hem bizim hem de yatırımcılar için fayda sağlayacak." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Karabağ'da Tarım Diplomasi Çalışmaları - Son Dakika

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