Karabük'te Ağustos'ta 278 Konut Satıldı

Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından açıklanan konut satış istatistiklerine göre Karabük'te Ağustos ayında 278 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan konut satış istatistiklerine göre, Karabük'te 2024 yılı Ağustos ayında toplam 278 konut satışı gerçekleşti. TÜİK verilerine göre, bu satışların 234'ü ikinci el konutlardan oluştu.

Türkiye genelinde ise Ağustos ayında toplam 134 bin 155 konut satıldı. Karabük'teki satışlar, ülke genelindeki konut satışlarına kıyasla mütevazı bir paya sahip olsa da, bölgedeki gayrimenkul piyasasının hareketliliğini göstermeye devam ediyor. - KARABÜK