Karadeniz'de Hamsi Bolluğu - Son Dakika
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Ekonomi

Karadeniz'de Hamsi Bolluğu

Karadeniz\'de Hamsi Bolluğu

Akçakoca açıklarında tonlarca hamsi yakalandı. Fiyatlar: Hamsi 100 TL, İstavrit 150 TL.

28.11.2024 19:09
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Karadeniz'den tonlarca hamsi çıktı

Hamsi 100, İstavrit 150, Barbun 250 TL'den satışa sunuldu

DÜZCE - Batı Karadeniz bölgesi Akçakoca açıklarında tonlarca hamsi gırgırlar tarafından yakalanarak Anadolu'ya sevk edildi.

Akçakoca Balıkçı barınağına yanaşan Gırgırlar adeta sıraya girerek yakaladıkları hamsileri karaya çıkarma yarışına girdiler, onlarca tır ve kamyon balıkçı barınağında yer bulamadı. Barınağına gelen gırgırlar, yakaladıkları Hamsiyi tırlara yükleyerek Anadolu'ya yola çıktı.

Balıkçı Tuncay Gür, hamsinin bol olduğunu ve bu bolluğun devam edeceğini belirterek, "İnce yakalanan hamsiler un fabrikalarına sev ediliyor. Normal hamsiler piyasaya gidiyor. Karadeniz'de Çinekop balığı bolluğu da yaşanacak şu an boğazı geçti. Hamsi 100 TL'den, İstavrit 150 TL, Barbun 250 TL, Çupra 200 TL'den satışa sunuldu" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Karadeniz'de Hamsi Bolluğu - Son Dakika

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