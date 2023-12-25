Karadeniz\'de Hamsi Bolluğu: Türk Tekneleri Gürcistan\'a Yöneldi

Karadeniz'de son yılların en bereketli hamsi sezonu yaşanırken, bazı tekneler yılbaşından sonra Türk kara suları dışında yapılacak olan hamsi avına odaklandı. Bu sezon Karadeniz'de hamsi bolluğu yaşanırken özellikle hamsinin Gürcistan kara sularında çok daha yoğun olduğu belirtildi.

Uzun yıllardır balıkçılık sektöründe hizmet veren Turgay Özsandıkçı, Trabzonlu teknelerin yılbaşından sonra Gürcistan ve Abhazya karasularında başlayacak hamsi avı için hazırlıklarını tamamladığını ve Gürcistan'a gitmeye başladıklarını söyledi. Trabzonlu balıkçıları yılbaşından sonra Gürcistan ve Ahbazya'da bereketli bir hamsi avının beklediğini kaydeden Özsandıkçı, "Burada hamsi azalınca tekneler şimdiden Gürcistan'a Abhazya'ya gitmeye başladı. Orada hamsi bizden daha çok tonlarca var. Hamsi oralarda 'kuyu' diye nitelendirdiğimiz derinlere iniyor ve orada kalıyor. Mart ayının sonuna kadar avcılık sürüyor. Bizim sularımızdaki kuyularda da hamsi var, devam edecek" dedi.

Türk balıkçı teknelerinin sadece Gürcistan'a değil Moritanya başta olmak üzere Atlas Okyanusu ve Hint Okyanusu'na kadar geniş bir coğrafyada av yaptığına dikkat çeken Özsandıkçı, "Türk balıkçı teknelerinin sadece Gürcistan'da değil dünyanın bir çok noktasında av yapabilecek bir noktada ve imkanlara sahip. Çinliler, Japonlar, İngilizler dünyanın her yerine balık avına gidiyor. Artık uluslararası sularda, okyanuslarda biz de varız. Teknelerimiz dünya denizlerine açılıyor şimdi Umman'a gittiler. Teknelerimiz dünyanın her tarafında avlanma yapabilir onlarınkine göre teknelerimiz daha iyi, daha donanımlı diyebiliriz" diye konuştu. - TRABZON