Karadeniz sahil yolunda dev tünellerin inşası sürüyor

BARTIN - Karadeniz Bölgesinin en önemli projelerinden biri olan Karadeniz Sahil Yolu Projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yapımı tamamlanan tünellerle birlikte inşası devam eden tüneller sürücülerin korkulu rüyası olan karayolunda ulaşımı güvenli ve konforlu hale dönüştürecek.

Karadeniz Bölgesinin en önemli projelerinden biri olan Karadeniz Sahil Yolu Projesinin Bartın-Cide (Kastamonu) güzergahındaki uçurum kıyılarından geçen tek şeritli ve keskin virajlı mevcut karayolunun yaklaşık 1,5 milyar TL'lik yatırımla çift tüplü dev tüneller ve viyadüklerle geçilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle kış aylarında kar, sis ve yoğun sağanak yağışlı havalarda sürücülerin korkulu rüyası haline gelen ve birçok kazanın yaşandığı güzergahta 1,5 saati aşan ulaşım süresi gidiş-geliş uzunlukları 25 kilometreyi aşan tüneller ve duble yolların yanı sıra dev köprü ve viyadüklerle 30 dakikanın altına inecek.

Ulaşımı güvenli, konforlu ve hızlı hale getirecek proje ile birlikte bölgedeki turizm ve sanayinin gelişmesine de katkı sunacak çalışmaların tamamlanmasıyla istihdam olanaklarının artacağı öngörülüyor.

3 tünel tamamlandı

Karadeniz Sahil Yolu Projesi kapsamında Bartın-Cide (Kastamonu) güzergahında çift tüp olarak inşa edilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın videokonferansla katılım sağladığı törenle hizmete açılan T-1 Çakraz-Avara (1.100 metre), T-2 Cumayanı (1.529 metre) ve T-3 Dizlermezeci-Meydan (2.316 metre) tünellerinin ardından 4.600 metre uzunluğundaki T-4 Karaman-Tekkeönü tünelindeki çalışmaların yüzde 40'ı tamamlandı.

Türkiye'nin 6'ncı büyük tüneli olacak

250 personel ve 100'e yakın iş makinesi ile çalışmaların devam ettiği 4.600 metre uzunluğundaki T-4 tüneli çift tüp olarak inşa edilirken tamamlandığında Türkiye'nin en uzun 6'ncı tüneli olacak. T-4 tünelinin yanı sıra aynı güzergahta yer alan 3.100 metre uzunluğundaki T-5 Tekkeönü- Kurucaşile tünelinde ise çalışmaların yüzde 30'u tamamlanmış durumda. Karadeniz Sahil Yolu Artvin'in Hopa ilçesinde başlayarak Kastamonu ve Bartın'a, buradan Zonguldak ve Ereğli üzerinden Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne bağlanacak. Proje tamamlandığında Hopa'dan yola çıkan sürücüler duble yolla birlikte Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne direkt ulaşacak.