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Ekonomi

Karaköy'de Hilton Oteli Yolda

Karaköy\'de Hilton Oteli Yolda

Global Yatırım Holding, Karaköy'deki eski ofis binasını Curio Collection by Hilton olarak dönüştürüyor.

29.11.2024 15:50
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Global Yatırım Holdingin inşaat çalışmaları devam eden Karaköy'deki eski ofis binası, Curio Collection by Hilton Hotel olacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Global Yatırım Holdingin eski ofis binası olan Karaköy'deki binasında bir süredir devam eden otel inşaatı çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi.

Otelin işletmesi için ise Hilton'la bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşma kapsamında, Karaköy'deki otel, Hilton'un 2Curio Collection by Hilton" markası altında hizmet verecek.

Böylece Türkiye'de faaliyet gösteren iki diğer Curio Collection by Hilton oteline eklenecek yeni otel 2025'te faaliyete geçecek.

Rıhtım Caddesi'nde yer alan 6 bin 603 metrekare alana binanın inşaat çalışmaları, Global Yatırım Holdingin iştiraki RIHTIM51 Gayrimenkul Yatırımları AŞ tarafından sürdürülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Kırmaz, Türkiye'nin turizm potansiyelinin gelişmesi için yapmış oldukları yatırımlara bir yenisini eklediklerini ifade etti.

Karaköy'ün İstanbul'un turizm potansiyeli için eşsiz bir fırsat sunduğunu belirten Kırmaz, "Dünyada 19 ülkede turizm alanındaki yatırımlarımızı sürdürürken, ülkemizin bu alandaki potansiyelini gerçekleştirmesine sunmuş olduğumuz desteklere devam ediyoruz. Bu kapsamda Global Yatırım Holdingin tarihi için çok önemli yer tutan Karaköy binamızda inşaat çalışmalarının son aşamasına gelirken, dünyanın en güçlü gruplarından Hilton ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğinden son derece memnunuz." değerlendirmesini yaptı.

Hilton Orta ve Doğu Avrupa Geliştirme Başkan Yardımcısı Mike Collini de Global Yatırım Holdingle işbirliği yaparak Türkiye'deki Curio Collection by Hilton portföyünü daha da genişletmekten büyük heyecan duyduklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Karaköy'de Hilton Oteli Yolda - Son Dakika

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