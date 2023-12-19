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Karaman'da Rekor Pancar Üretimi

Karaman'da bu yıl pancar üretiminde rekor kırıldı. Rekoltenin yüksek olması nedeniyle alım noktalarında pancar dağları oluştu. Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, Karaman'da bu yıl pancar üretiminde rekor kırıldığını söyledi. Karaman, Karapınar ve Ereğli ilçeleri Türkiye'nin pancar üretiminin yüzde 20'sini karşılıyor.

Karaman\'da Rekor Pancar Üretimi
19.12.2023 - 12:27,
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Karaman'da rekoltenin yüksek olması nedeniyle alım noktalarında pancar dağları oluştu. Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, Karaman'da bu yıl pancar üretiminde rekor kırıldığını söyledi.

Karaman'da bu yıl pancar üretiminde rekor kırıldı. Rekoltenin yüksek olması nedeniyle alım noktalarında pancar dağları oluştu. Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, Demiryurt köyündeki pancar alım noktasında incelemelerde bulundu. Mehmet Bayram, Karaman ve bölge çiftçisi olarak bu yıl şeker pancarında bereketli bir yıl yaşandığını söyledi. Karaman'ın bu yıl yaklaşık 480 bin ton pancar sözleşmesi olduğunu ifade eden Bayram, "Fakat bu sözleşmenin dışında bu yıl verim olarak dekar başına ortalama 10-12 ton üretim olan yerlerimiz oldu. Buda ister istemez rekoltenin rekor kırdığını gösteriyor. Çünkü 480 bin ton sözleşmeli pancar teslim edeceğimizi varsayarsak, bu yıl 100 bin tonun üzerinde Karaman'da üretim fazlası olduğunu görüyoruz. Buda bir rekordur. Karaman geneline baktığımız vakit üreticimiz şu anda 490 bin ton civarındaki pancarı kantarlara teslim etmiştir. Tarlalardan gelmeyi bekleyen 70 bin ton civarında da pancar bulunmaktadır. Muhtemelen de Ocak ayının ilk haftası itibaren de hasadın tamamlanacağını düşünüyoruz" dedi.

"Karaman, Karapınar ve Ereğli, pancar üretiminde Türkiye'nin yüzde 20'sini karşılıyor"

Karaman ile Konya'nın Karapınar ve Ereğli ilçelerinde üretilen pancarın Türkiye'nin yüzde 20'sini karşıladığını belirten Bayram, "Ereğli Şeker Fabrikasına ekim yapan Karaman ile Konya'nın Karapınar ve Ereğli ilçelerinin çiftçileri yaklaşık olarak 1 milyon 250 bin ton fabrikaya sözleşmeli ekim yapıyor. Fakat bu yıl Türk-Şeker bu bölgelerde ekim polarlarının yüksek çıkmasından dolayı, Susurluk, Amasya, Sakarya ve Afyonkarehisar'daki fabrikalar için de ekim yaptırdı. Bu nedenle bu yıl 3 milyon 25 bin ton alım sözleşmesi yapıldı. Bu duruma genel olarak baktığımızda 1 milyon ton civarında bir üretim fazlası olduğunu görüyoruz. Bu da 4 milyon ton üretim demek. Türkiye genelinde 22 milyon ton pancar üretiminin olduğunu varsayarsak, bu üretimin yaklaşık yüzde 20'ye yakınını Karaman ile Konya'nın Karapınar ve Ereğli ilçelerinde üretildiğini söyleye biliriz" diye konuştu.

Karaman'da 5 noktada pancar alımı yapıldığını da kaydeden Bayram, buraya teslim edilen pancarların adeta görüntüsüyle pancar dağları oluşturduğunu sözlerine ekledi. - KARAMAN

Kaynak: İHA
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