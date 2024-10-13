Karayollarında Çalışmalara Dikkat!

Ekonomi

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Sakarya- Hendek yolunun 36-38. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 5-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun İvedik-Etlik kavşakları 2-5. kilometrelerinde Samsun istikameti üstgeçit köprüsü ikileme çalışması dolayısıyla trafiğe kapatılıyor. Trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü gerçekleşiyor.

Aydın- Denizli Otoyolu'nun Buharkent1 kavşağı çıkış bağlantı yolu üzeri 0-1 kilometrelerinde otoyol çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yoldan gidiş geliş izin veriliyor.

İyidere-Rize-Pazar yolunun 0-64. kilometrelerinde gelişim, peyzaj, temizlik ve bakım çalışması sebebiyle ulaşım saat 18.00'e kadar her iki yönde tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 9-10. kilometrelerinde arasında yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleşiyor.

Manavgat-Alanya-Güzelbağ-Gündoğmuş yolunun 40-42. kilometrelerinde çalışma nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı Devlet yolunun 28-29 kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun bir kesimi trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer kesimden iki yönlü gerçekleşiyor.

Adıyaman- Kahta yolunun 11-14. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Ünye Çevre yolu 6-8. kilometrelerinde Yunus Emre Tüneli'nin Samsun istikameti, bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılırken, ulaşıma diğer tüpten iki yönlü izin veriliyor.