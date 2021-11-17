KARDEMİR'de 74 işçi işbaşı yaptı

İstihdamın korunması, geliştirilmesi ve işsizliğin önlenmesi adına İşbaşı Eğitim programı kapsamında Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında (KARDEMİR) 74 kişi işbaşı yaptı.

İşbaşı Eğitim Programının açılışı KARDEMİR Eğitim Kültür Dairesi Konferans Salonunda yapıldı. Törene Vali Fuat Gürel, KARDEMİR Genel Müdürü Necdet Utkanlar, İŞKUR Karabük İl Müdürü Mustafa Çalış, Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Ticaret Müdürü Feridun Karataş Sosyal Güvenlik Kurumu Karabük İl Müdürü İsmail Yıldırım, Karabük Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat İnam, şirket yöneticileri ve işçiler katıldı.

Törende konuşan Vali Gürel, devletin işletmelere destek olmak ve istihdam alanında onların yükünü azaltmak adına birçok program uyguladığını ifade etti.

'İşbaşı Eğitim Programı'nın şirketlere özellikle istihdam oluşturmada faydalar sağlayan bir uygulama olduğunu belirten Gürel, "Mesleki eğitim devam ederken o işletmenin kültürünü dinamiklerini ve kurallarını bilmek de önemli. KARDEMİR AŞ önemli bir kuruluş, bir ağır sanayi kuruluşu. İşletmenin kurallarını önlem ve tedbirleri de uygulamak iş ve işçi güvenliği açısından son derece önemli. Pandemi döneminden geçiyoruz bunun yaşattığı bir kısım zorluklar var bu dönemde KARDEMİR gibi önemli bir kuruluşta görev almanız da önemli bir avantaj. Kura sonucu ile buraya geldiniz şansınızla buraya geldiniz. Ümit ediyorum ki bu altı aylık süre içerisinde göstereceğiniz şahsi gayretiniz sayesinde şansınızla başladığınız programı kendi gayretiniz ve yeteneklerinizle sürekli hale getireceksiniz. Bu süreci iyi bir şekilde sürdüreceğinizi düşünüyorum" diye konuştu. - KARABÜK