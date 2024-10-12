Kardemir'den Cezayir'e Ray İhracatı - Son Dakika
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Ekonomi

Kardemir'den Cezayir'e Ray İhracatı

Kardemir, Cezayir'e 10.298.600 Euro'luk ray satışı sözleşmesi imzaladı, ihracat faaliyetlerine devam ediyor.

12.10.2024 11:02
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KARDEMİR, 2024 yılı içerisinde gerçekleştirdiği ihracat faaliyetlerine yenisini ekledi. Şirket, Azerbaycan'dan sonra Cezayir'e ray satışı gerçekleştirmek üzere yeni bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

2007 yılında devreye alınan Ray ve Profil Haddehanesi ile ürün yelpazesini genişleten Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş'den konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kardemir, ray üretiminde Türkiye ve bölge ülkeleri arasında tek kuruluş haline gelmiştir. Türkiye'nin ve bölgenin tek demiryolu rayı üreticisi olarak, yüksek kalite ve dayanıklılık standartlarına uygun ray üretimiyle öne çıkmaktadır. Şirketimiz tarafından üretilen raylar hem şehir içi hem de şehirlerarası demiryolu projelerinde geniş çapta kullanılmakta, demiryolu altyapısının en temel bileşenlerinden biri olarak tercih edilmektedir. Kardemir'in ürettiği demiryolu rayları, uzun ömürlü kullanımı, yüksek güvenliği ve düşük bakım maliyetleri sayesinde uluslararası pazarlarda güçlü bir yer edinmiştir.

"Bu güçlü altyapının sunduğu avantajla, 12 Eylül'de Azerbaycan ile imzalanan anlaşma kapsamında, toplam 17.640.000 dolar tutarında ray satış sözleşmesi gerçekleştirilmiştir. Teslimatlar, yıl sonuna kadar 3 parti halinde yapılacak olup, Azerbaycan'ın demiryolu altyapısına önemli katkılar sağlayacaktır. Ayrıca, 11 Ekim'de Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıkladığımız üzere, Cezayir'e ihraç edilmek üzere toplam bedeli 10.298.600 Euro olan bir ray ihalesi kazanmış bulunmaktayız. Bu ihalenin teslimatları, sözleşme tarihinden itibaren 3 ay içinde tamamlanacaktır.

"Kardemir olarak, ihracat odaklı büyüme stratejimiz doğrultusunda, global demiryolu projelerine yüksek kaliteli ürünlerimizle katkıda bulunmaya kararlılıkla devam ediyoruz. Türk çeliğini dünya pazarlarına tanıtma vizyonumuz doğrultusunda attığımız bu adım, yalnızca Kardemir'in uluslararası alandaki marka değerini pekiştirmekle kalmayacak, aynı zamanda Türkiye'nin sanayi gücünü ve mühendislik kapasitesini bir kez daha gözler önüne serecektir. Bu uluslararası başarılarımız, Türk demir-çelik sektörünün küresel itibarını artırırken, Kardemir'in dünya pazarlarındaki rekabet gücünü güçlendirme hedefimize emin adımlarla ilerlediğimizin somut bir göstergesidir."

Kaynak: DHA

Ekonomi, Türkiye, Cezayir, İhracat, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kardemir'den Cezayir'e Ray İhracatı - Son Dakika

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