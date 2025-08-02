Kars Demiryolu ile Küresel Ticaret Artıyor

Kars demiryolu ile Asya'yı Avrupa'ya bağlıyor. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattıyla 2025 yılının ilk 7 ayında 250 bin ton yük taşındı.

Avrupa'dan Çin'e, Çin'den Avrupa'ya BTK demiryoluyla kesintisiz yük taşımacılığı sağlanıyor. BTK Demiryolu hattının Türkiye'nin doğusunu küresel ticaret sistemine entegre eden ana arter olmasıyla da dikkat çekiyor.

Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (KATSO) Kadir Bozan, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattıyla 2025 yılının ilk 7 ayında 250 bin ton yük taşındığını belirtti.

KATSO Başkanı Kadir Bozan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "2024-2025 yılı konteynır gelişiyle ilgili yaklaşık 3-4 katı bir artış görülmekte, bu da bizim bölgemiz açısından kayda değer bir durum Lojistik Merkezi için ama şunu şöyle değerlendirmek istiyorum. Lojistik Merkezi'nin taçlandırılması bu hattın Kars'ta serbest bölgelerin kurulması, antrepollerin ve laboratuvarların olmasıyla beraber burada ticaretin daha farklı gelişeceğine inanıyoruz. Çünkü sadece tren buradan gelip geçiyor. Bize bir katkısı bulunmamaktadır. Biz merkezi hükümetimizden hem il bazlı teşvikler olmasını talep ediyoruz. Hem de serbest bölgelerin antrepollerin ve laboratuvarların kurulması akabinde Kars'ta sanayinin de, ticaretin de, lojistiğin de büyük bir oranda gelişme kat edeceğine inancımız tamdır. Çünkü Çin'den çıkan ürünler ve ham madde konusunda Kars'ta indirildiği zaman burada da sanayinin büyük bir ölçüde gelişeceğine inanıyoruz. Bu da şehrin ekonomisine büyük bir katkı sağlayacaktır. İşsizliğinde önüne geçecektir, istihdam sağlayacaktır" dedi.

Bozan, "Gelen konteynır ihracatta geçen yıl ile bu yıl arasında yüzde 380'e varan bir artış söz konusu, ithalatta biraz düşük ama ihracat konusunda çok büyük bir oran var. Taşınan yük oranı geçen yıla oranla bu yılın ilk 7 ayında çok büyük bir oranla geçmiş. Bu yılın sonunda 500 bin tonun üzerinde çıkacağını ön görüyoruz. Hükümetimizin belirlediği bu hattın 2030-2032 hedeflerini hemen hemen yakalamak üzereyiz bu şekilde devam ederse, geçen yılla bu yıl arasında çok büyük bir fark var. O da neden kaynaklanıyor. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattı, Londra'dan Pekin'e uzanan bir hat olarak düşünülüyor. Normal bir düzende gidildiğinde yaklaşık 40-60 gün arasında süren bu yol, BTK ile birlikte 12-14 güne kadar düşmektedir. Bu da lojistik anlamda büyük katkı sağlıyor bütün bölgeler için bu da Bakü-Tifls-Kars Demiryolu hattının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha bize göstermiş oluyor" diye konuştu.

Öte yandan, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattı üzerinden taşınan yük miktarı ve sefer sayılarında son 2 yılda dikkat çekici bir artış yaşandı.

2024 yılında toplam sefer sayısı 76, İthalatta taşınan konteyner sayısı 971, İhracatta taşınan konteyner sayısı ise 910 oldu.

İthalat yükü 46 bin 918 ton ve ihracat yükü 51 bin 355 ton olarak gerçekleşti.

2025 yılının ilk 7 ayında toplam sefer sayısı 151 yüzde 98,7 artış görüldü. İthalatta taşınan konteyner 4 bin 894 yüzde 403, ihracatta taşınan konteyner bin 033 yüzde 13,5 artış sağlandı. İhracat yükü de 201 bin 549 ton olurken, yüzde 292 artış olduğu görüldü. İthalat yük miktarı 235-250 bin ton, bu artış trendi devam ettiği takdirde, 2025 yılı sonunda toplamda 500 bin tonun üzerinde yük taşınmış olması hedefleniyor. .

Bu performans ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2030 ve 2034 hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini gösteriyor. - KARS