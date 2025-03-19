Kars'ta Araç Sayısı 51 Bin 881 - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kars'ta Araç Sayısı 51 Bin 881

Kars\'ta Araç Sayısı 51 Bin 881

2024 Şubat itibarıyla Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı arttı, trafik güvenliği önlemleri sıkılaştırıldı.

19.03.2025 11:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Kars'ta 2024 yılı Şubat ayı itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 51 bin 881 olarak açıklandı.

Kentin araç filosunda en büyük payı otomobiller alırken, bunu kamyonetler, motosikletler ve traktörler takip etti. Veriler, Kars'ta motorlu taşıt sayısının istikrarlı bir şekilde arttığını gösterirken, şehirdeki ulaşım yoğunluğuna da dikkat çekiyor.

Kentte artan araç sayısıyla birlikte trafik güvenliğine yönelik denetimler artırıldı. Sürücülerin kurallara uyması gerektiğine dikkat çekildi.

Karslı vatandaşlar ise, araç sayısındaki artışın şehir içi trafiğini etkilediğini belirtirken, alternatif ulaşım çözümlerinin de değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. - KARS

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Otomobil, Ekonomi, trafik, Ulaşım, Yaşam, kars, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kars'ta Araç Sayısı 51 Bin 881 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2025 12:17:51. #7.11#
SON DAKİKA: Kars'ta Araç Sayısı 51 Bin 881 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.