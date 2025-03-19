Kars\'ta Araç Sayısı 51 Bin 881

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Kars'ta 2024 yılı Şubat ayı itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 51 bin 881 olarak açıklandı.

Kentin araç filosunda en büyük payı otomobiller alırken, bunu kamyonetler, motosikletler ve traktörler takip etti. Veriler, Kars'ta motorlu taşıt sayısının istikrarlı bir şekilde arttığını gösterirken, şehirdeki ulaşım yoğunluğuna da dikkat çekiyor.

Kentte artan araç sayısıyla birlikte trafik güvenliğine yönelik denetimler artırıldı. Sürücülerin kurallara uyması gerektiğine dikkat çekildi.

Karslı vatandaşlar ise, araç sayısındaki artışın şehir içi trafiğini etkilediğini belirtirken, alternatif ulaşım çözümlerinin de değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. - KARS