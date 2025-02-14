Kars'ta Konut Satışları Düşüşte - Son Dakika
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Ekonomi

Kars'ta Konut Satışları Düşüşte

Kars\'ta Konut Satışları Düşüşte

Kars'ta Ocak 2025'te konut satışları 373'e düşerken, nedenleri arasında yüksek faiz oranları var.

14.02.2025 13:24
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Kars'ta 2025 yılının ilk ayında konut satışlarında önemli oranda düşüş kaydedildi. 2024 yılının Aralık ayında 829 konutun satıldığı kentte Ocak ayında 373 konutun satışı gerçekleşti.

Türkiye genelinde konut satışları dalgalı bir seyir izlerken, Kars'ta 2025 yılının Ocak ayında konut satışlarında düşüş yaşandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Kars'ta geçen yılın Aralık ayında 829 konut satışı olurken, Ocak 2025'te ise belirgin bir azalma görüldü.

Gayrimenkul sektör temsilcileri, düşüşün nedenleri arasında yüksek faiz oranları, ekonomik belirsizlikler ve krediye erişimde yaşanan zorlukları gösteriyor. Özellikle ipotekli satışların azalması, konut alıcılarının peşin alım yapma konusunda daha temkinli davrandığını ortaya koyuyor.

Kars'ta konut satışlarının yılın ilerleyen aylarında nasıl bir seyir izleyeceği merak konusu olurken, uzmanlar faiz oranlarında olası bir düşüşün ve piyasalardaki istikrarın satışlara olumlu yansıyabileceğini belirtiyor. - KARS

Kaynak: İHA

Ekonomi, Aralık, Finans, Emlak, kars, Son Dakika

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