Karsan, EuMo Expo'da Modellerini Tanıttı - Son Dakika
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Ekonomi

Karsan, EuMo Expo'da Modellerini Tanıttı

Karsan, Fransa'da düzenlenen EuMo Expo'da otonom ve elektrikli modellerini tanıttı.

02.10.2024 14:49
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Karsan, Fransa'nın şehir içi toplu ulaşım alanındaki önemli fuarlarından EuMo Expo'nda modellerini tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karsan, uluslararası organizasyonlara gerçekleştirdiği kapsamlı katılımlarla hem gücünü hem de bilinirliğini artırmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Fransa'da düzenlenen şehir içi toplu ulaşım fuarı EuMo Expo'ya katılan Karsan, katılımcı ve ziyaretçilere geleceğin teknolojilerini tanıttı.

Strazburg kentinde düzenlenen ve yarın sona erecek fuarda şirket, Otonom e-ATAK, e-ATA Hydrogen ve e-JEST modellerini sergileyerek ziyaretçilere toplu ulaşımın tüm teknolojilerini bir arada sundu.

Şirket, fuarla birlikte, Fransa'daki yeni ortaklığı için de bir imza töreni düzenledi.

Karsan, yeni işbirliğiyle, Fransa pazarındaki varlığını daha da güçlendirme kararlılığını ortaya koyarken, mobilitenin geleceğine yön verme vizyonunu bir kez daha pekiştirdi.

Şirketin ortağı olduğu ve Fransa, Belçika, Lüksemburg ve İsviçre'de faaliyet gösteren HCI şirketinin çoğunluk hissesini, 24 otomotiv markasıyla geniş bir bayi ağına sahip Cosmobilis Group'un satın alması, şirketin Avrupa pazarındaki etkisini artıracak adım oldu.

Karsan, elektrikli şehir içi toplu ulaşım pazarında geçen yıl Fransa'da yüzde 11,9 pazar payına sahip.

Lüksemburg'da yüzde 38'lik pazar payına sahip şirket, İsviçre ve Belçika'da ise hızla büyüyen araç parkıyla dikkati çekiyor.

Fransa, Lüksemburg, İsviçre ve Belçika'da toplamda 341 adet elektrikli aracıyla önemli varlık gösteren şirket, Cosmolis Grup ile gerçekleştirdiği ortaklık sayesinde pazardaki gücünü artırarak sürdürmeyi hedefliyor.

"Karsan markasının bölgedeki varlığını güçlendireceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karsan Üst Yöneticisi (CEO) Okan Baş, ortaklığın Fransa, Belçika İsviçre ve Lüksemburg'daki varlıklarını genişletme hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olduğunu belirterek, Cosmobilis Group'un bölgedeki ağı ve operasyonel gücüyle birlikte bu pazarlarda müşteri memnuniyetini artırmaya ve toplu taşımanın geleceğine yön vermeye devam edeceklerini aktardı.

Cosmobilis Group'un, Fransa'da mobilite anlayışını değiştiren ve geleceğin ulaşımını şekillendiren bir vizyonla hareket ettiğine dikkati çeken Baş, şunları kaydetti:

"Mobilitede bağımsız ve özgür hareket kabiliyeti sunmayı amaçlayan yeni ortağımız ile Karsan'ın yenilikçi toplu taşıma çözümlerini birleştirerek, bölgenin daha akıllı ve çevre dostu ulaşım seçenekleri ile buluşmasını sağlayacağız. 'Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde' olma vizyonumuzu Cosmobilis Group ile paylaşarak, e-JEST ve e-ATAK modelleriyle Avrupa'da sınıflarının lideri konumunda bulunan Karsan markasının bölgedeki varlığını güçlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Baş, hedeflerinin "Siz Neredeyseniz Biz Oradayız" stratejileri doğrultusunda, Cosmobilis Group'un güçlü dağıtım ağıyla, müşteri deneyimini iyileştirmek olduğunu kaydederek, bu pazarlarda müşterilerine daha hızlı ve kesintisiz hizmet sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Ürün gamının, özellikle elektrikli ve otonom araç çözümleriyle Avrupa'da ilgi gördüğü bilgisini paylaşan Baş, işbirliği sayesinde yüksek performanslı, çevreye duyarlı ve kullanıcı dostu araçlarının Fransa, Lüksemburg, İsviçre ve Belçika genelinde daha etkin bir şekilde konumlanacağını aktardı.

Kaynak: AA

Strazburg, Teknoloji, Ekonomi, Ulaşım, Fransa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karsan, EuMo Expo'da Modellerini Tanıttı - Son Dakika

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