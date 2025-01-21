Kaspersky'den Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kaspersky'den Dolandırıcılık Uyarısı

Kaspersky\'den Dolandırıcılık Uyarısı

Kaspersky, Dubai çikolatası satan sahte siteler konusunda kullanıcıları uyardı. Dikkatli olmalı!

21.01.2025 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaspersky uzmanları, Dubai çikolatasının üreticisi Fix Dessert Chocolatier'i taklit eden sahte internet siteleri konusunda kullanıcıları uyardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dubai'nin lüks çikolatalarına artan talep, siber suçluların bu alana yönelmesine yol açıyor.

Kaspersky uzmanları, Dubai çikolatalarına artan talebin ardından güvenilir markaları taklit etmekten tamamen sahte vitrinler oluşturmaya kadar uzanan bir dizi dolandırıcılığı tespit etti.

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki tüketicileri hedef alan yeni dolandırıcılık kampanyasında, güvenilir teslimat hizmeti Deliveroo ve Dubai çikolatasının üreticisi Fix Dessert Chocolatier'i taklit eden sahte internet siteleri oluşturuldu. Siber suçlular, resmi mağazaların ve platformların görünümünü taklit ederek, tüketicilerin güvenini ve marka itibarını istismar ediyor ve şüphelenmeyen alıcıları hiçbir zaman teslim edilmeyecek çikolata siparişlerine yönlendiriyor.

Dolandırıcılar, dünyanın dört bir yanından bağımsız satıcılar gibi davranarak tamamen sahte e-ticaret platformları oluşturuyor. Dubai çikolatası sattığını vadeden bu sahte internet siteleri, ödemeler tahsil edildikten sonra ortadan kayboluyor. Bu tür dolandırıcı işletmeler, dünyanın her yerindeki kullanıcıları hedef alıyor.

Kaspersky, bu gibi dolandırıcılıkların kurbanı olmamak için internet sitesinin gerçekliğinin doğrulanmasını, istenmeyen tekliflere karşı dikkatli olunmasını, kişisel bilgilerin paylaşılmasından kaçınılmasını ve Kaspersky Premium gibi kapsamlı güvenlik çözümlerinin kullanılmasını öneriyor.

"Dolandırıcılar, genellikle trendlerden faydalanıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden Kaspersky Güvenlik Uzmanı Olga Svistunova, dolandırıcıların genellikle trendlerden faydalanma konusunda hızlı davrandığını, Dubai çikolatasının da bu durumun en iyi örneklerinden birisi olduğunu belirtti.

Svistunova, siber suçluların, tüketicilerin heyecanını ve köklü markalara güvenini kötüye kullandığına işaret ederek, "Tüketicilerin kendilerini korumak ve hayal kırıklığına uğramamak için ayrıntılara dikkat etmesi, çevrim içi mağazaların gerçekliğini doğrulamak için zaman ayırması ve alışılmadık derecede cömert görünen tüm fırsatlara karşı dikkatli olması çok önemli. Bunlar, aldatma amaçlı tasarlanmış olabilir." ifadelerini kullandı.

Deliveroo BAE Bakkaliye ve Perakende Direktörü Prashant Talwar ise Dessert Chocolatier ürünlerinin yalnızca Deliveroo'da mevcut olduğunu ve bu nedenle yalnızca resmi platformlarından satın alınması gerektiğini belirtti.

FIX Dessert Chocolatier'in kurucusu Sarah Hamouda da "Çikolatamızın en yüksek standartlarda hazırlanmasını, depolanmasını, paketlenmesini ve teslim edilmesini sağlayarak otantik bir FIX deneyimi sunmaya kendimizi adadık. FIX, Deliveroo aracılığıyla yalnızca Dubai ve Abu Dabi'de mevcut." değerlendirmesinde bulundu.

Müşterilerini sosyal kanalları aracılığıyla dolandırıcılar hakkında sık olarak uyardıklarını, yetkisiz satıcıları veya hesapları bildirmelerini istediklerini aktaran Hamouda, "Fazla ücret talep edebilecek, farklı ürünler sunabilecek veya FIX'i uygunsuz bir şekilde saklayarak müşterilerimize tatsız bir deneyim yaşatabilecek dolandırıcılara karşı dikkatli olunmalı." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, Dolandırıcı, Kaspersky, Alışveriş, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Dubai, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kaspersky'den Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:46 10 kişinin can verdiği otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş 10 kişinin can verdiği otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş
13:02 Ümit Özdağ adliyeye sevk edildi Ümit Özdağ adliyeye sevk edildi
12:54 Tanju Özcan: Sanırım bakanlar açıklayacak, rakamı telaffuz etmeye psikolojim el vermiyor Tanju Özcan: Sanırım bakanlar açıklayacak, rakamı telaffuz etmeye psikolojim el vermiyor
11:24 4 yaşında çocuğu olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı sessizliğini bozdu 4 yaşında çocuğu olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı sessizliğini bozdu
06:44 Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı
19:35 Kripto para piyasaları nefesini tuttu: Canlı anlatımla Trump’ın yemin töreni Kripto para piyasaları nefesini tuttu: Canlı anlatımla Trump'ın yemin töreni
19:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk dönemdeki dostluğun devamı önemli Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk dönemdeki dostluğun devamı önemli
18:47 İmzaların atılması an meselesi: Neymar, eski takımına geri dönüyor İmzaların atılması an meselesi: Neymar, eski takımına geri dönüyor
18:18 Biden, Beyaz Saray’a gelen Trump’ı ’Evine hoş geldin’ diyerek karşıladı Biden, Beyaz Saray'a gelen Trump'ı 'Evine hoş geldin' diyerek karşıladı
18:13 Konyaspor’un yıldızı, Galatasaray maçı öncesi elini kırdı Konyaspor'un yıldızı, Galatasaray maçı öncesi elini kırdı
18:13 İsrail Ordusu: Batı Şeria’ya yönelik saldırıları arttıracağız İsrail Ordusu: Batı Şeria'ya yönelik saldırıları arttıracağız
18:00 Okulda fenalaşıp hastaneye kaldırılan 12 yaşındaki kız çocuğunun hamile olduğu ortaya çıktı Okulda fenalaşıp hastaneye kaldırılan 12 yaşındaki kız çocuğunun hamile olduğu ortaya çıktı
17:56 Adı dahi yetti Piyasalar Trump göreve gelmeden coştu Adı dahi yetti! Piyasalar Trump göreve gelmeden coştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2025 14:19:57. #1.13#
SON DAKİKA: Kaspersky'den Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.