Kaspersky'den Siber Dolandırıcılık Uyarısı

Kaspersky, 2024 boyunca tanınmış sosyal medya platformlarını ve gelişmiş taktikleri kullanan çok sayıda siber dolandırıcılık kampanyası tespit etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kaspersky uzmanları, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarında kimlik bilgilerini çalmak ve zararlı yazılımlar yaymak amacıyla sosyal mühendislik ve oltalama tekniklerinin kullanıldığı bir dolandırıcılık dalgası konusunda uyarıyor.

WhatsApp, Facebook, Instagram, X, Telegram ve TikTok gibi platformların popülerliğinden faydalanan siber saldırganlar, hesap doğrulama işlemlerinden ücretsiz takipçi ya da "premium" özellikler gibi avantajlar vadeden sahte ve orijinal siteleri taklit eden sayfalar oluşturuyor.

Kullanıcıların maruz kaldığı yüksek dijital etkileşim seviyesi göz önüne alındığında, bu durum özellikle endişe verici bir hal alıyor.

Farklı taktikler kullanan siber saldırganlar kullanıcıların giriş bilgilerini ele geçirmek veya cihazlarına zararlı yazılım yüklemeyi amaçlıyor.

Sahte doğrulama sayfaları, ücretsiz takipçi vaatleri, sahte mağazalar ve sahte güvenlik bildirimleri gibi saldırı yöntemleriyle yapılan siber saldırıların ortaya çıkardığı durumlar, sosyal medya kullanımına bağlı, kişisel verilerin ifşa olması, hesaplar üzerindeki kontrolün kaybedilmesi, yanlış bilgilerin yayılması ve mahremiyetin tehdit edilmesi gibi gerçek riskleri ortaya koyuyor.

Bu tür tehditlerin artmasına rağmen, kullanıcılar tamamen savunmasız değil. Artan farkındalık, iyi siber güvenlik alışkanlıkları ve güvenilir koruma araçlarının kullanımı sayesinde bu tür dolandırıcılıkların kurbanı olma riski önemli ölçüde azaltılabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky META Tüketici Kanalı Başkanı Seifallah Jedidi, sosyal medya ve iletişim uygulamalarının kullanıcıların hayatında önemli bir yer tuttuğunu belirtti.

Jedidi, "Ancak bu popülerlikle birlikte siber riskler de artıyor. Yapay zeka tabanlı araçların yükselişiyle birlikte dolandırıcılıklar her zamankinden daha inandırıcı ve kişiselleştirilmiş hale geliyor. Bu nedenle, siber güvenlik farkındalığını sürdürmek, eleştirel düşünceyi geliştirmek ve güçlü siber güvenlik çözümleri kullanmak büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.