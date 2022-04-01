Kastamonu'daki 87 projeye 64,8 milyon lira hibe verilecek - Son Dakika
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Kastamonu'daki 87 projeye 64,8 milyon lira hibe verilecek

01.04.2022 14:36
Kastamonu'daki 87 projeye 64,8 milyon lira hibe verilecek

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından 87 projeye toplam 64,8 milyon lira hibe desteğinde bulunacağı açıklandı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından 87 projeye toplam 64,8 milyon lira hibe desteğinde bulunacağı açıklandı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme (TKDK) Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, 11. Çağrı ilanına çıktı. Başvuruda bulunulan 87 projenin toplam 124 milyon lira proje tutarına 64,8 milyon lira hibe desteği verilecek. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme (TKDK) Kurumu'nda yapılan yazılı açıklamada, "11. Çağrıda Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme (302) sektöründen çağrıya çıkmıştık. Bu çağrıda TKDK Kastamonu İl Koordinatörlüğümüzce 87 proje başvuru su alınmıştır. Başvurular; 46 sarımsak, karabuğday vb. tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği, 10 arıcılık, 8 kırsal turizm, 2 su ürünleri üretim, 4 makine parkı ve 17 yenilenebilir enerji projelerinden oluşmaktadır. Projelerin toplam yatırım tutarı 124 milyon TL'dir. Sözleşme imzalanmaya hak kazanmaları durumunda faydalanıcılarımıza 64,8 milyon TL hibe verilecektir. Üreticilerimizi, yatırımcıları, kooperatif ve birliklerimizi çağrılarımızı takip etmeye, proje sunarak hibelerden faydalanmaya davet ediyoruz" denildi. - KASTAMONU

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Kırsal Kalkınmayı Destekleme, Kastamonu, Tarım, TKDK, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kastamonu'daki 87 projeye 64,8 milyon lira hibe verilecek - Son Dakika


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