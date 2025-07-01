Kastamonu'dan Mayıs'ta 59 Milyon Dolar İhracat - Son Dakika
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Ekonomi

Kastamonu'dan Mayıs'ta 59 Milyon Dolar İhracat

Kastamonu\'dan Mayıs\'ta 59 Milyon Dolar İhracat
01.07.2025 17:28
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Kastamonu'da Mayıs 2025'te ihracat 59 milyon 389 bin dolar oldu; İtalya en fazla ihracat yapılan ülke.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından verilen bilgiye göre, Kastamonu'da 2025 yılı Mayıs ayında ihracat 59 milyon 389 bin dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) 'dış ticaret istatistikleri'ni açıkladı. Paylaşılan verilere göre, Kastamonu'da Mayıs ayında ihracat 59 milyon 389 bin dolar oldu. Mayıs ayında Kastamonu'dan gerçekleşen ihracatın ISIC Rev4 ürün sınıflamasına göre dağılımı incelendiğinde ilk sırada 29 milyon 602 bin dolar ile "değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatı" ürün grubu yer aldı. Bu ürün grubunu 12 milyon 626 bin dolar ile "materyallerin geri kazanımı" ürün grubu, 5 milyon 856 bin dolar ile "kimyasal gübre ve azotlu birleşiklerin imalatı" ürün grubu takip etti. Mayıs ayında Kastamonu'dan ISIC Rev4 sınıflamasına göre 58 farklı ürün grubundan ihracat gerçekleşti. Mayıs ayında Kastamonu'dan 59 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup ilk sırada 27 milyon 619 bin dolar ile İtalya yer aldı. En fazla ihracatın gerçekleştiği ikinci ülke 12 milyon 628 bin dolar ile Belçika olurken üçüncü sırada 5 milyon 897 bin dolar ile Romanya bulundu. Kastamonu'nun 2025 yılı Mayıs ayındaki ithalatı ise 11 milyon 958 bin dolar oldu. 70 farklı ürün grubunda gerçekleşen ithalatın ilk üç sırasında 6 milyon 101 bin dolar ile "genel amaçlı diğer makinelerin imalatı" ürün grubu, 2 milyon 17 bin dolar ile "dokuma ürün grubu imalatı" ve 899 bin dolar ile "kürk hariç,giyim eşyası imalatı " ürün grubu yer aldı. Mayıs ayında Kastamonu'ya yapılan ithalatta ise ilk sırada 5 milyon 470 bin dolar ile Çin yer aldı. İkinci sırada 2 milyon 577 bin dolar ile İtalya ve üçüncü sırada 1 milyon 16 bin dolar ile Fransa yer aldı. Mayıs ayında Kastamonu'ya 36 farklı ülkeden ithalat gerçekleşti. Öte yandan, Mayıs ayında İhracatın ithalatı karşılama oranı Kastamonu'da yüzde 496,7 oldu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kastamonu'dan Mayıs'ta 59 Milyon Dolar İhracat - Son Dakika

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