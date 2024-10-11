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Ekonomi

Kayıt Dışı İstihdama Uyarı!

Kayıt Dışı İstihdama Uyarı!

Niğde SGK Müdürü, kayıt dışı istihdamın olumsuz etkilerine ve yasal yükümlülüklere dikkat çekti.

11.10.2024 10:41
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Niğde Sosyal Güvenlik İl Müdürü Nail Van; kayıt dışı istihdamla ilgili çalışan ve iş verenleri uyardı.

SGK İl Müdürü Nail Var; kayıt dışı istihdamın ülkenin en önemli sorunları arasında yer aldığını söylerken kayıt dışı istihdamla mücadele çerçevesinde her yıl rehberlik ve bilgilendirme amaçlı faaliyetler yürüttüklerini belirtti. Kayıt dışı istihdamın, çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumu'na hiç bildirilmemesi ya da çalışma gün veya ücretlerinin eksik bildirilmesi olduğunu ifade eden Van; "Çalışanların sigortalı olarak çalıştırılmaları anayasal bir hak olmakla birlikte aynı zamanda hem çalışanlar hem de işverenler açısından bir zorunluluktur. Yani işverenlerin çalışanlarını sigortasız olarak çalıştırma hakları olmadığı gibi çalışan kişilerin de sigortasız çalışmayı istemek gibi bir hakları söz konusu değildir. Bu şekilde çalışmayı isteyen kişilerin sigortasız çalıştırıldığının tespiti halinde işverenlere yönelik yaptırımlar uygulanmakta, işverenler kendilerince kötü niyetli olmamalarına rağmen mağdur olabilmektedirler" dedi. Özellikle emekli aylığı alan, dul ve yetim aylığı alan, sosyal yardım alan veya bakmakla yükümlü konumunda olan bazı kişilerin sigortasız çalışma konusunda daha istekli olduklarının bilindiğini söyleyen Nail Var; bu kişilerin sigortasız çalışma konusundaki talepleri karşısında işverenlerin yasal yükümlülüklerini yerine getirme bilinciyle hareket etmeleri, tespiti halinde ise mağduriyet yaşamamaları amacıyla gerekli dikkati göstermelerini istedi.

"Kayıt dışı çalışan bir işçinin emekli olma hakkı yoktur"

Van; "Kayıt dışı istihdamın toplumun sosyal ve ekonomik değerleri üzerinde birçok olumsuz etkisi bulunmakta, ayrıca hem çalışanlar ve işverenler hem de devlet açısından birçok olumsuz etkiye yol açmaktadır. Bu çerçevede kayıt dışı çalışan bir işçinin emekli olma hakkı yoktur. Çalışamaz duruma geldiğinde malullük aylığından yararlanamaz. Hayatını kaybetmesi durumunda geride kalan eş ve çocukları ölüm aylığı hakkından yararlanamazlar. İşsizlik sigortasından faydalanamazlar. Genel sağlık sigortası primlerini kendileri ödemek zorunda kalabilir. İş kazası ve meslek hastalığına karşı alınması gereken önlemlerden yoksun olarak çalışmak zorunda kalırlar. Ücret ve diğer sosyal haklar konusunda kanunların sağladığı korumadan yoksun olarak daha kötü şartlarda çalışırlar. İhbar ve kıdem tazminatından yoksun kalır ve yıllık izin, haftalık izin, doğum izni gibi.

Yapılacak denetimler ve tespitler sonucunda kayıt dışı işçi çalıştıran işverene yüksek tutarlarda idari para cezası uygulandığını hatırlatan Nail Van işyerinin kapanması riskinin olduğunu söyledi. Nail Van; "Bir yıl bir işçiyi kayıt dışı çalıştırdığının denetim sonucu anlaşılması halinde idari yaptırımı 14 asgari ücrete kadar para cezasıdır. Ayrıca bu çalışmalara ait primler gecikme cezası ve faiziyle birlikte tahsil edilir. Bu işyerlerinin yararlanmakta olduğu sigorta prim teşvikleri durdurulur. Devlet ve özel sektör tarafından sağlanan teşvikler ile hibe ve kredi avantajlarından faydalanılamaz. Yaşanacak iş kazası ve meslek hastalıkları karşısında devlete ve işçilere karşı idari ve adli yükümlülükler doğar ve ekonomik verilerin güvenirliliğine zarar vererek ekonomik kararların öngörülen etkilere engel olur" ifadelerine yer verdi.

Çalışanlar e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden sorgulama yapabileceklerini söyleyen Nail Van; 'ALO 170' Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi'ni arayabileceklerini, sigortalı olarak bildirilip bildirilmediği ve hangi kazanç seviyesinden bildirildiğini kısa öğrenebileceklerini, sigortasız çalıştırıldıklarını ya da ücretlerinin veya çalışma sürelerinin eksik bildirildiğini düşündüklerinde ise şikayetlerini ALO 170'e, CİMER'e iletebileceklerini söyledi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Ekonomi, Sağlık, Hukuk, Van, Son Dakika

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