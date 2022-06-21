Konuyla ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada," Altıntaş ilçemiz Akçaköy'de meydana gelen etkili dolu yağışının ardından çeşitli ürünlerin üretim alanlarında ekonomik zarar oluşmuştur. Kaymakamımız Mehmet Can İrdelp ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz teknik personelince hasar tespit çalışmaları yapılmıştır" denildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Altıntaş, Hisarcık, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Kaymakam İrdelp, hasar tespit çalışmalarına katıldı - Son Dakika

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