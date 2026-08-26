Kaymakam Karaloğlu'ndan Okul Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kaymakam Karaloğlu'ndan Okul Ziyareti

Kaymakam Karaloğlu\'ndan Okul Ziyareti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Simav Kaymakamı Karaloğlu, Anadolu Lisesi'ndeki onarım çalışmalarını yerinde inceledi.

Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirilen Nurullah Koyuncuoğlu Anadolu Lisesini ziyaret ederek devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte başlatılan ve tamamlanma aşamasına gelen proje hakkında kontrol mühendislerinden teknik bilgi alan Kaymakam Bünyamin Karaloğlu, yüklenici firma yetkilileriyle de görüşerek çalışmaların ilerleyişi ve tamamlanma sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Öğrencilerin daha güvenli, modern ve nitelikli bir eğitim ortamına kavuşması amacıyla yürütülen çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Yerel Haberler, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kaymakam Karaloğlu'ndan Okul Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrailli vekilden Batı Şeria’da skandal hareket: Filistinlilere ait anıtı balyozla parçaladı İsrailli vekilden Batı Şeria’da skandal hareket: Filistinlilere ait anıtı balyozla parçaladı
Acılı anne, oğlunun son anlarını anlattı: Bana Elini Uzattı Acılı anne, oğlunun son anlarını anlattı: Bana Elini Uzattı
Boşanma davasında emsal karar: Eski eşiyle mektuplaşan kadın tazminata mahkum edildi Boşanma davasında emsal karar: Eski eşiyle mektuplaşan kadın tazminata mahkum edildi
Mourinho’dan gazeteciye gözdağı: Benim hakkımda kötü konuşursan... Mourinho'dan gazeteciye gözdağı: Benim hakkımda kötü konuşursan...
Kapmak için kapıştıkları şey mide bulandırdı Kapmak için kapıştıkları şey mide bulandırdı
Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia: İlaçla bayıltıp... Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia: İlaçla bayıltıp...

13:42
Mansur Yavaş kararını verdi CHP mi, Yeni Parti mi
Mansur Yavaş kararını verdi! CHP mi, Yeni Parti mi?
13:33
Yabancı kuralı değişti İşte yeni düzenleme
Yabancı kuralı değişti! İşte yeni düzenleme
13:19
ÖSYM’den büyük hata Sonuçlar erişime kapatıldı, puanlar yeniden hesaplanacak
ÖSYM'den büyük hata! Sonuçlar erişime kapatıldı, puanlar yeniden hesaplanacak
13:14
Galatasaray’dan ayrılan Icardi ortada kaldı
Galatasaray'dan ayrılan Icardi ortada kaldı
12:38
Türk uçak gemisi MUGEM İtalyanları telaşlandırdı: Denklemi baştan yazacaklar
Türk uçak gemisi MUGEM İtalyanları telaşlandırdı: Denklemi baştan yazacaklar
12:05
Okul kıyafetlerinde yeni dönem Arma zorunluluğu geri getirildi
Okul kıyafetlerinde yeni dönem! Arma zorunluluğu geri getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2026 13:45:10. #7.12#
SON DAKİKA: Kaymakam Karaloğlu'ndan Okul Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement