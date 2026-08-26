Kaymakam Karaloğlu\'ndan Okul Ziyareti

Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirilen Nurullah Koyuncuoğlu Anadolu Lisesini ziyaret ederek devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte başlatılan ve tamamlanma aşamasına gelen proje hakkında kontrol mühendislerinden teknik bilgi alan Kaymakam Bünyamin Karaloğlu, yüklenici firma yetkilileriyle de görüşerek çalışmaların ilerleyişi ve tamamlanma sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Öğrencilerin daha güvenli, modern ve nitelikli bir eğitim ortamına kavuşması amacıyla yürütülen çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanması planlanıyor.