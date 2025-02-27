Kayseri'nin İhracatı Yüzde 8 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Kayseri'nin İhracatı Yüzde 8 Arttı

Kayseri\'nin İhracatı Yüzde 8 Arttı

Başkan Yalçın, 2025 Ocak itibarıyla Kayseri'nin ihracatının 310 milyon dolara çıktığını açıkladı.

27.02.2025 11:35
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Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2025 yılı Ocak ayı ihracat-ithalat rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Başkan Yalçın, "Kayseri'nin 2025 yılı ocak ayı ihracatı yüzde 8 oranında artışla 310 milyon 422 bin dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Kayseri sanayicisinin sağlanacak desteklerle daha fazla ihracat yapma arzusu ve kapasitesi bulunmaktadır." dedi.

Başkan Yalçın, "Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Türkiye'nin ihracatı 2025 yılı Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 artarak 21 milyar 165 milyon dolar, ithalatı ise yüzde 9,6 artarak 28 milyar 703 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir." diye konuştu.

Kayseri'nin Ocak ayı ihracat rakamlarına değinen Başkan Mehmet Yalçın, "Kayseri'nin 2025 yılı Ocak ayında yapmış olduğu ihracat 310 milyon 422 bin dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu rakam 2024 yılı Ocak ayında 287 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. İhracatımızda yüzde 8'e yakın bir artış yaşandığı görülmektedir." şeklinde konuştu.

Kayseri'nin ithalat rakamına da değinen Başkan Yalçın, "Kayseri'nin Ocak ayı ihracat rakamı 163 milyon 584 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. İthalat rakamımız Ocak 2024'te 87 milyon 890 bin dolar, Aralık 2024 ithalat rakamımız ise 155 milyon 838 bin dolar olmuştu." ifadelerini kullandı.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, "Küresel ekonomide yaşanan gelişmeler ve bölgesel istikrarsızlıkların Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileri sürmektedir. Türkiye'nin küresel üretim ve ticaretteki payını daha da artırmak için sanayicilerimizin desteklenmesi önemlidir. Ülkemizin dış ticaret açığının gerilemesi, ekonomik istikrar ve sürdürülebilir büyüme için yeni adımların atılması şarttır. Enflasyonla mücadele ile eş güdüm halinde sanayicilerin ucuz kredi imkanlarına erişimi, işçilik maliyetlerinin düşürülmesine yönelik tedbirler büyük önem arz etmektedir. Sanayiciler olarak, destekleyici adımları sabırsızlıkla beklemekteyiz. Enflasyon baskısının azalmasının yanı sıra iç talepte yaşanan daralma etkisinin aşılabilmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra döviz kuru düşüklüğü nedeniyle dış pazarlarda yaşadığımız rekabet eksikliğimizin de bertaraf edilmesi önem arz etmektedir." dedi.

Başkan Yalçın, değerlendirmesinin sonunda, Türkiye'nin üretim ve ihracat hedeflerine ulaşması için gayretle çalışan tüm sanayicileri ve ihracatçıları kutladı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Mehmet Yalçın, Politika, İhracat, kayseri, Ekonomi, Finans, OSB, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kayseri'nin İhracatı Yüzde 8 Arttı - Son Dakika

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