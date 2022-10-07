Kayserili çiftçiden Bakan Kirişci'ye ÇKS teşekkürü - Son Dakika
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Kayserili çiftçiden Bakan Kirişci'ye ÇKS teşekkürü

07.10.2022 20:08
Kayserili çiftçiden Bakan Kirişci'ye ÇKS teşekkürü

Kayseri'de çiftçi Halil Taşkın, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ile alakalı memnuniyetini dile getirerek teşekkür etti.

Kayseri'de çiftçi Halil Taşkın, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ile alakalı memnuniyetini dile getirerek teşekkür etti.

Çeşitli programlar kapsamında Kayseri'ye gelen Bakan Kirişci, Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen tohum ve koyun dağıtım törenine katıldı.

Törenin sonunda Bakan Kirişci'nin yanına gelen Taşkın, ÇKS kayıtlarının e-Devlet üzerinden yapılmasının kendilerine büyük kolaylık sağladığını anlattı.

Bu uygulamadan ve açıklanan buğday fiyatından oldukça memnun olduklarını aktaran Taşkın, Kirişci'ye şunları söyledi:

"En güzeli, ÇKS'nin 3 dakikada yapılabilmesi. Arabamla muhtar azasını arıyorum, diğer azayı arıyorum, bulamıyorum. Muhtarı bulamıyorum, iş ve güç kaybım oluyor. Buğday fiyatları olağanüstü. Başka bir güzelliği ise Tarım Krediye gittim, 12 bin 500 liraya tohumumu aldım. Ne güzel, 2 bin 187 lira da bunun desteği var. Bu desteği alacağım. Tohum 10 bin 300 liraya geliyor."

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Kaynak: AA

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Kayseri, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kayserili çiftçiden Bakan Kirişci'ye ÇKS teşekkürü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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