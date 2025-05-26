Kazakistan'ın başkenti Astana'dan Antalya'nın Gazipaşa- Alanya Havalimanı'na charter uçuşlar başlayacak.
FlyArystan hava yolu şirketi tarafından ilk uçuş 28 Mayıs'ta, Astana'dan Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na gerçekleştirilecek.
Yeni hava yolu bağlantısının, Kazakistan ile Türkiye arasındaki dostluk, ticari ve turistik işbirliğinin gelişimine katkı sunması hedefleniyor.
İlk uçağın gelişi dolayısıyla Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Antalya Başkonsolosu Kuat Kanafeyev, turizm sektörü temsilcileri ve hava yolu şirketinin yetkililerinin katılımıyla 28 Mayıs'ta tören düzenlenecek.
Son Dakika › Ekonomi › Kazakistan'dan Antalya'ya Uçuş Başlıyor - Son Dakika
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