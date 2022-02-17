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KDV denetimleri aralıksız sürüyor - Son Dakika

KDV denetimleri aralıksız sürüyor

17.02.2022 11:53
KDV denetimleri aralıksız sürüyor

Gürsu zabıta ekipleri, ilçede bulunan marketlerde fiyat denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Gürsu zabıta ekipleri, ilçede bulunan marketlerde fiyat denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiğini açıklamasının ardından, Gürsu'da denetimlere başlayan zabıta ekipleri, indirimin marketlerde uygulanması konusunda denetimlerini sürdürüyor. Gürsu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, marketlerde yapılan denetimlerde temel gıda ürünlerinde KDV indirimi yapılıp yapılmadığı, etiket fiyatı ile kasa fiyatı karşılaştırması ve son kullanım tarihi gibi konularda kontroller gerçekleştirildi.

Reyonlarda bulunan ürünlerdeki etiket fiyatlarını inceleyen zabıta ekipleri raflardan aldıkları ürünlerle kasaya giderek ürünlerin etiketleriyle kasadaki fiyatlarını tek tek karşılaştırdı. Tüketici haklarının ve halk sağlığının korunması hedefiyle denetimlerini aralıksız sürdüren ekipler, ilçe genelindeki marketlerde yaptıkları denetimlerde, gıda ve temel tüketim ürünlerindeki fiyat artışlarından, ürünlerin raf ve kasa fiyatları arasındaki uyumuna kadar birçok konuda detaylı denetimde bulundu.

Marketlerde fiyat, etiket ve reyon-kasa fiyat çıkış kontrolleri yaparak, market raflarındaki ürünleri inceleyen zabıta ekipleri, vatandaşların bir mağduriyet yaşamamaları için denetimlerine aralıksız sürdürecek. - BURSA

KDV denetimleri aralıksız sürüyor
KDV denetimleri aralıksız sürüyor
KDV denetimleri aralıksız sürüyor

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Recep Tayyip Erdoğan, Zabıta Müdürlüğü, cumhurbaşkanı, Zabıta, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi KDV denetimleri aralıksız sürüyor - Son Dakika Ekonomi


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