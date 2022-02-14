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Edremit Belediyesinden KDV denetimi - Son Dakika

Edremit Belediyesinden KDV denetimi

14.02.2022 10:55

Van'ın Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiği müjdesini vermesi üzerine ilçedeki marketlerde gıda ürünlerini denetledi.

Van'ın Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiği müjdesini vermesi üzerine ilçedeki marketlerde gıda ürünlerini denetledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel gıda maddelerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiğini açıklamasının ardından KDV indirimi 14 Şubat'tan itibaren geçerli olmaya başladı. Bunun üzerine harekete geçen Edremit Belediyesi zabıta ekipleri, ilçede gıda ürünü satan işletmeleri birer birer denetledi. Yapılan denetimde vatandaşların aldıkları ürünlerin kasada kesilen fişlerinin KDV oranının yüzde 1 olarak kesilip kesilmediği ve raflardaki fiyat ürün etiketlerinde düzenleme yapılıp yapılmadığı kontrol edildi. İndirimi uygulamayan işyerlerine gerekli uyarılar yapılırken, bazı marketlere ise işlem yapılarak tutanak tutuldu.

Zabıta ekipleri tarafından denetimlerin aralıksız devam edeceği vurgulanırken, KDV'yi yüzde 8'den yüzde 1'e düşürmeyenlere ise ceza kesileceği belirtildi. - VAN

Edremit Belediyesinden KDV denetimi
Edremit Belediyesinden KDV denetimi
Edremit Belediyesinden KDV denetimi
Edremit Belediyesinden KDV denetimi
Edremit Belediyesinden KDV denetimi
Edremit Belediyesinden KDV denetimi

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, alışveriş, Zabıta, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Edremit Belediyesinden KDV denetimi - Son Dakika Ekonomi


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