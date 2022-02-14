Edremit Belediyesinden KDV denetimi

Van'ın Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiği müjdesini vermesi üzerine ilçedeki marketlerde gıda ürünlerini denetledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel gıda maddelerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiğini açıklamasının ardından KDV indirimi 14 Şubat'tan itibaren geçerli olmaya başladı. Bunun üzerine harekete geçen Edremit Belediyesi zabıta ekipleri, ilçede gıda ürünü satan işletmeleri birer birer denetledi. Yapılan denetimde vatandaşların aldıkları ürünlerin kasada kesilen fişlerinin KDV oranının yüzde 1 olarak kesilip kesilmediği ve raflardaki fiyat ürün etiketlerinde düzenleme yapılıp yapılmadığı kontrol edildi. İndirimi uygulamayan işyerlerine gerekli uyarılar yapılırken, bazı marketlere ise işlem yapılarak tutanak tutuldu.

Zabıta ekipleri tarafından denetimlerin aralıksız devam edeceği vurgulanırken, KDV'yi yüzde 8'den yüzde 1'e düşürmeyenlere ise ceza kesileceği belirtildi. - VAN