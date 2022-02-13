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KDV indirimine uymayan marketlere idari para cezası uygulanacak! - Son Dakika

KDV indirimine uymayan marketlere idari para cezası uygulanacak!

13.02.2022 11:24

Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün yaptığı açıklamada gıda ürünlerindeki KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiğini açıkladı. Bu kararla birlikte marketlerdeki fiyatların da yüzde 7 oranında düşmesi bekleniyor. Bu düzenlemeye uymayan marketlere ise idari para cezası kesilecek, ayrıca enflasyon timleri de marketlerde denetimde olacak.

Türkiye'de artan enflasyon rakamları en çok gıda ürünlerine yansıdı. Özellikle un, makarna ve yağ fiyatlarında ciddi bir yükseliş meydana geldi. Hal böyle olunca vatandaş da devletten adım beklemeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün yaptığı açıklamada gıda ürünlerindeki KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiğini bildirdi.

GÖZLER MARKETLERE ÇEVRİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gözler marketlere çevrildi. Doların yükselişe geçmesinin ardından fiyatları anında değiştiren marketlerin KDV indiriminin ardından nasıl bir yol izleyeceği de merak konusu oldu. Vatandaşlar, bazı marketlerin indirimden kaçınmaya çalışmaması için gereken önlemlerin alınmasını talep etti.

İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK

Devletin KDV indirimini vatandaşlara yansıtmayan marketler cezadan kaçamayacak. Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Denetleme Kurulu Yönetmeliği kapsamında marketlere 14 bin 860 lira ile 143 bin 860 TL arasında idari para cezası kesilecek.

ENFLASYON TİMLERİ OLUŞTURULACAK

Ayrıca denetimler bunlarla da sınırlı kalmayacak. Enflasyonla mücadele için gerçekleştirilen uygulamaların raflara yansıyıp yansımadığını kontrol etmek için Enflasyonla Mücadele Tim'leri oluşturulacak. Bu timler vatandaşın cebinden haksız para almaya çalışanların anbean ensesinde olacak.

Son Dakika: Ticaret Bakanı Muş'tan marketlere KDV uyarısı: İndirimi yansıtmayanlara en ağır yaptırımları uygulayacağız
YORUMLAR (3)
  • Mehmet Aydın: Gülermisin ağlamısın Kaç kez değişik vergi indirimleri oldu , sonuç ZAM ve paralar cukka , kimse kimseyi kandırmasın Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Kamil Toygar : Hepsi hikaye zaten marketler bunu haberini almış zamları yapmışlar 1 hafta önce bim den 1 koli yumurtayı 36 TL ye almıştım dün gittim 1 hafta sonra fiyatı 45,60 krş tu yani değişen bişey yok bütün ürünler böyle Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Ekonomi KDV indirimine uymayan marketlere idari para cezası uygulanacak! - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: KDV indirimine uymayan marketlere idari para cezası uygulanacak! - Son Dakika
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