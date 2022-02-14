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KDV'nin yüzden 1'e düşürülmesi pazar tezgahını etkiledi! İşte eski ve yeni fiyatlar - Son Dakika

KDV'nin yüzden 1'e düşürülmesi pazar tezgahını etkiledi! İşte eski ve yeni fiyatlar

14.02.2022 20:26

Erdoğan tarafından gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 1'e indirildiğinin açıklamasından sonra pazar tezgahlarındaki ürünlerde düşüşler yaşandı. Zonguldak'daki bir pazarda geçtiğimiz hafta 25 TL olan salatalık 15 TL'ye, 35 TL olan patlıcan ise 20 TL'ye, karnabahar 15 TL'den 10 TL'ye, muz 15 TL'den 12,5 TL'ye satılmaya başladı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde hava sıcaklığının artması ve KDV oranlarının düşmesinin ardından tezgahlarda ürünlerin fiyatlarında ortalama 10 TL'yi bulan düşüşler yaşandı. Geçtiğimiz hafta kilo fiyatı 25 TL olan salatalık 15 TL'den, 35 TL olan patlıcan ise 20 TL'den, karnabahar 15 TL'den 10 TL'ye, muz 15 TL'den 12,5 TL'ye tezgahlarda yerini aldı. Pazarcı esnafı ise havalar ısındıkça fiyatların düşeceğini söyledi.

KDV'nin yüzden 1'e düşürülmesi pazar tezgahına yansıdı! İşte eski ve yeni fiyatlar

"PAZARCININ HALİ ORTADA"

Durumlarının içler acısı olduğunu söyleyen pazarcı esnaflarından Mahmut Özyiğit, hale gidip gelme maliyetlerinin iki katına çıktığını ifade etti. Özyiğit, "Pazaryerinde fiyatları görüyorsunuz durumumuz içler acısı, pırasayı halden 6 TL ye alıyoruz 7 TL ye satıyoruz halimiz ortada. Adapazarı haline gidip ürün almamız bile zorlaştı, bir hale gitmemiz eskiden 600 TL iken şimdi 1200 TL oldu. Bizler de durumun düzelmesini bekliyoruz ama değişen bir şey olmuyor fiyatlar her geçen gün artıyor" dedi.

KDV'nin yüzden 1'e düşürülmesi pazar tezgahına yansıdı! İşte eski ve yeni fiyatlar

"VATANDAŞLARIMIZI PAZAR YERLERİNE BEKLİYORUZ"

Pazar yerlerindeki ürünlerin marketlere oranla daha ucuz olduğunu dile getiren Selçuk Çiçek, vatandaşları pazaryerlerinden alışveriş yapmaya davet etti. Fiyatların önümüzdeki haftalarda daha düşmesini beklediklerini dile getiren Çiçek şunları söyledi:

"Hava şartlarından dolayı ürün tedariki sıkıntısı yaşıyorduk ama havaların düzelmesi ile birlikte fiyatlar tezgahlara yansımaya başladı. Vatandaşlarımızı pazaryerlerine bekliyoruz marketlerden alışveriş yapmasınlar."

KDV'nin yüzden 1'e düşürülmesi pazar tezgahına yansıdı! İşte eski ve yeni fiyatlar

"YAPILAN İNDİRİMLERİN PAZARA YANSIMA İHTİMALİ YOK"

Yapılan indirimlerin tezgaha yansımadığını düşünen esnaflardan Levent Güney ise akaryakıta gelen zamların sorunlara yol açtığını ifade etti. Güney, "Yapılan indirimlerin pazara yansıma ihtimali yok. Çünkü bütün maliyetler çok yüksek. Mazota yapılan son zamlardan sonra tezgahlara ürün getirmemiz zorlaştı. Halde fiyatlar düşmediği için tezgahlarda da fiyatlarda bir değişme olmadı. Ürünlerin fiyatları geçen haftaya göre aynı kaldı bir değişim olmadı. Ürün getirmek artık zorlaştı nakliye fiyatlarındaki artıştan sonra ürün getirecek araç bulamıyoruz" dedi.

KDV'nin yüzden 1'e düşürülmesi pazar tezgahına yansıdı! İşte eski ve yeni fiyatlar
KDV'nin yüzden 1'e düşürülmesi pazar tezgahına yansıdı! İşte eski ve yeni fiyatlar
KDV'nin yüzden 1'e düşürülmesi pazar tezgahını etkiledi! İşte eski ve yeni fiyatlar
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Türk Lirası, Zonguldak, alışveriş, Ereğli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi KDV'nin yüzden 1'e düşürülmesi pazar tezgahını etkiledi! İşte eski ve yeni fiyatlar - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: KDV'nin yüzden 1'e düşürülmesi pazar tezgahını etkiledi! İşte eski ve yeni fiyatlar - Son Dakika
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