Kebabın başkentinde metrelik dönerleriyle fark oluşturuyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kebabın başkentinde metrelik dönerleriyle fark oluşturuyor

14.04.2022 18:51

Kebabın başkentinde metrelik dönerleriyle fark oluşturuyor Adanalı fenomen dönerci Mehmet İkram Taş: "Turistler geldiğinde bizi tercih ediyor"ADANA Kebabın başkenti Adana'da bir dönerci yaptığı metrelik dönerlerle fark oluşturuyor.

Kebabın başkentinde metrelik dönerleriyle fark oluşturuyor

Adanalı fenomen dönerci Mehmet İkram Taş: "Turistler geldiğinde bizi tercih ediyor"

ADANA Kebabın başkenti Adana'da bir dönerci yaptığı metrelik dönerlerle fark oluşturuyor. Sosyal medya sayesinde de fenomen olan dönerciye ilgi her geçen gün artıyor.

Seyhan ilçesinde dönercilik yapan Taş, bilinen dönerlere farklılık katarak 1 buçuk metrelik tavuk döner üretti. Ekmeğin içerisine tablacı salatası koyduktan sonra dışını ise çeşitli peynirlerle harmanlayan Taş, bu dönere ise tescil alarak 'piton döner' adını koydu. Yurt içi ve yurt dışından çok fazla talep alan Taş, sosyal medya sayesinde de Kebabın başkenti Adana'da yaptığı 1 buçuk, 5, 10 ve 20 metrelik dönerlerle fark oluşturuyor. Sosyal medyada 250 bini aşkın takipçisi olduğunu ve videolarının milyonlarca kez izlendiğini aktaran Mehmet İkram Taş, "Adana deyince akla ilk gelen kebap oluyor. Şuanda dışarıdan gelen misafirlerimiz piton döneri de tercih ediyorlar. Videolarımız milyonlarca kez izleniyor. Turistler geldiği zaman bizi tercih ediyor" diye konuştu

Konseptlerinin normal tavuk dönerden çok farklı olduğunu aktaran Taş, "Amerika'dan, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Katar'dan gelen müşterilerimiz oluyor. Geldiklerinde de hep meraktan geldiklerini söylüyorlar. Önce Adana, sonra Türkiye ve ardından tüm dünyaya piton döneri duyuracağız" ifadelerini kullandı.

Kebabın başkentinde metrelik dönerleriyle fark oluşturuyor
Kebabın başkentinde metrelik dönerleriyle fark oluşturuyor
Kebabın başkentinde metrelik dönerleriyle fark oluşturuyor

YORUMLAR
500
Kebabın başkentinde metrelik dönerleriyle fark oluşturuyor Kebabın başkentinde metrelik dönerleriyle fark oluşturuyor Adana'da 500 litre sahte içki ele geçirildi Adana'da 500 litre sahte içki ele geçirildi

Seyhan, Tavuk, Medya, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kebabın başkentinde metrelik dönerleriyle fark oluşturuyor - Son Dakika


Son Dakika
18:50 Öğrencilerin ulaşım zammından muaf tutulması tartışma yarattı:
18:35 Beşiktaşlı Atiba'nın ülkesindeki yatırımı ortaya çıktı
18:02 Bir ülke daha Türk SİHA'larına talip oldu!
17:48 Dünya yıldızının, PSG'den ayrıldığının ilanı gibi reklam filmi
17:44 Kadınların mezarlıkta başında dua ettikleri çukurdan bebek yerine kedi ölüsü çıktı
17:41 PKK iş birlikçisi Abdülkerim Yılmaz Türkiye'ye getirildi
17:28 Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye yanıt: Talihsiz buluyor ve reddediyoruz
17:17 İstanbul'da öğrenci kartları, ulaşıma gelen yüzde 40'lık zamdan muaf tutulacak
17:16 Teknik direktör Ersun Yanal: Avrupa'da bizden başka AVM sayısı, futbol sahasından fazla olan ülke var mıdır, merak ediyorum
17:08 Nüfus müdürlüğü ekranındaki yabancı isimler gündem olmuştu! Kurum isimleri artık sansürlü veriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 18:57:33. #1.12#
SON DAKİKA: Kebabın başkentinde metrelik dönerleriyle fark oluşturuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement