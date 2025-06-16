Kemer\'de Zabıta Ekiplerinden Fiyat Denetimi

Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde lokanta, restoran, kafe ve pastanelerde denetimlerde bulundu.

Zabıta ekipleri, fiyat etiketleri yönetmeliğinde yapılan değişikliğe istinaden, lokanta, restoran, kafe, pastane gibi işletmelerin girişinde veya müşterilerin kolaylıkla görebileceği bir noktada fiyat listesinin bulundurulması kararı sonrası denetimlerine devam ediyor.

Kurallara uymayan işletmelere gerekli uyarılarda bulunan zabıta ekiplerinin tüm mahallelerde belirli aralıklarla denetimlere devam edeceği belirtildi. - ANTALYA