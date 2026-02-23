Kestelli: STA Türkiye Ekonomisini Olumsuz Etkileyecek - Son Dakika
Kestelli: STA Türkiye Ekonomisini Olumsuz Etkileyecek

23.02.2026 19:26
Işınsu Kestelli, AB-Hindistan STA'sının Türkiye'yi olumsuz etkileyeceğini vurguladı.

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Avrupa Birliği (AB) ile Hindistan arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmasının (STA) Türkiye'nin ekonomisini etkileyeceğini belirterek, Türkiye'nin aleyhine işleyen AB ile Gümrük Birliği anlaşmasının hızla revize edilmesi gerektiğini söyledi.

Kestelli, borsanın şubat ayı olağan meclis toplantısında, AB'nin anlaşmayla Hindistan ve Latin Amerika'ya yönelik gümrük vergilerini büyük oranda kaldıracağını söyledi.

Bu durumun ihracatının yüzde 41'ini AB'ye yapan Türkiye'yi birçok açıdan derinden etkileyeceğini ifade eden Kestelli, "AB'nin yeni STA'ları, Türkiye için kötü haber anlamına geliyor. Çünkü bu anlaşmalar ile Türkiye'den Avrupa'ya ihraç edilen emek yoğun sektörlerdeki birçok mal, Hindistan ve Latin Amerika'dan daha ucuza alınabilecek ve Türkiye pek çok sektörde pazar payını kaybetme riskiyle karşı karşıya gelecek. Kısa ve orta vadede otomotiv, makine, kimya, tarım ve elektronik sektörlerinin yeni süreçten olumsuz etkileneceği öngörülüyor." dedi.

Kestelli, Hindistan'ın sayısal çoğunluğa ve düşük ücretle işçi çalıştırabilme gücüne sahip olmasının emek yoğun sektörlerde Türkiye'nin AB ile olan köklü ticaretini baltalama potansiyeli taşıdığını dile getirdi.

Türkiye'nin bu durumda atması gereken iki stratejik adımın olduğuna işaret eden Kestelli, şunları kaydetti:

"Öncelikle ve hızla, aleyhimize çalışan gümrük birliğinin revize edilmesini temin etmek gerekiyor. İkinci olarak da yapısal adımlarla emek yoğun sektörlerin dönüşümünü sağlamalıyız. Katma değerli üretim sonucu ortaya çıkan teknoloji yoğun ürünlerin muadillerini elde etmek, emek yoğun sektörlerdeki ürünlere kıyasla zor olduğundan bu senaryoda Türkiye'nin ithalat ve ihracatı, kendi söz hakkı bulunmayan anlaşmalara bağlı olmaktan görece kurtulacak ve en azından bu tarz durumlardan daha az etkilenecektir. Teknoloji yoğun ürünlerin üretimi için kurulması gereken altyapı oluşturulduğunda otomasyon teknolojileri de gelişeceğinden birim maliyeti düşürmek mümkün hale gelecek ve bu sayede Türkiye efektif şekilde daha verimli ve daha kaliteli ürünler üretebilecektir. Bu gerçekleşmediği takdirde Türkiye üretimde ucuz emeğe ve katma değersiz üretime devam etmek zorundadır ki bu da hem işçi ücretlerini artırmayarak refahı kısıtlamak hem de diğer ülkeler tarafından ticari rekabet baskısı altında kalmak anlamına gelir."

Kaynak: AA

Teknoloji, Hindistan, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Teknoloji, Hindistan, Türkiye, İhracat, Ekonomi

SON DAKİKA: Kestelli: STA Türkiye Ekonomisini Olumsuz Etkileyecek - Son Dakika
