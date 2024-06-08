Kileci ilk bin ihracatçıyı kutladı

Ekonomi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2023 yılı araştırma verilerine göre Türkiye'nin ilk bin ihracatçısını açıkladı.

TİM tarafından kamuoyuyla paylaşılan Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı Araştırma Raporu ile ilgili açıklamalarda bulunan Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, GAİB iştigal sahasındaki illerden Gaziantep'ten 59, Kahramanmaraş'tan 7 ve Mardin'den 4 firmanın listede yer aldığını belirtti. Türkiye'nin başarılı ihracatçılarını tebrik eden Kileci, 2023 yılında her anlamda zorlu bir süreçten geçildiğini, bugün bu rakamlara ulaşmış olmanın kıymetli olduğunu ifade etti.

İstanbul Haliç Kongre Merkezinde gerçekleşen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle ihracatın şampiyonları firmalar ödüllendirilirken, Başkan Kileci, "Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen törenle Türkiye'nin İlk bin İhracatçısı açıklandı. Verilere göre 2023 yılında Gaziantep'ten 59, Kahramanmaraş'tan 7 ve Mardin'den 4 olmak üzere; bölgemizden listeye toplam 70 firma girdi. Gaziantep ülkemizin sanayide önde gelen şehirleriyle olan rekabetini 2023 yılında da başarıyla sürdürerek firma sayısı ile ilk 1000 listesinde en fazla firmanın yer aldığı 5. şehir oldu. Güneydoğu Anadolu Bölgesinden 11,7 milyar dolar, Gaziantep'ten 10,1 milyar dolarlık ihracatın kayda alındığı 2023 yılı hepimiz için zor bir yıldı ancak bugün bu rakamlara ulaştığımızı görmek bizler için umut vaat ediyor. Bizleri onurlandıran tüm bölge ihracatçılarımızı yürekten kutluyorum. Biz Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri olarak her zaman olduğu gibi var gücüyle çalışan tüm ihracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. 2023 yılında gösterdiğimiz bu başarıyı 2024 yılında da devam ettirmeyi temenni ediyorum" dedi. - GAZİANTEP