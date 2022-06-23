Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan maaşına zam istedi" sözlerine AK Parti'den yanıt geldi: 3 bin milletvekilinin mağduriyeti nedeniyle artışa onay verildi - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan maaşına zam istedi" sözlerine AK Parti'den yanıt geldi: 3 bin milletvekilinin mağduriyeti nedeniyle artışa onay verildi

23.06.2022 15:26

AK Parti'li Mahir Ünal, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan maaşına yüzde 40 zam istedi" sözleri sonrası açıklamada bulundu. Eski vekillerin emekli maaşlarının cumhurbaşkanı maaşına endeksli olduğunu belirten Ünal, "Cumhurbaşkanımız talebi olmadığı halde 3 bin milletvekili ve ailelerinde ortaya çıkacak mağduriyet nedeniyle artışa onay verdi. Kılıçdaroğlu açıklasın; kendi maaşında ne kadar artış olmuş. Bu son derece art niyetli bir açıklama. Bu durumu kendisi de biliyor, konuşmuştuk "dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasının bir kısmını sosyal medya hesabından paylaştı. Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan maaşına zam istemiş, güya ücretli rolü oynuyor" notu ile paylaştığı videoda dikkat çeken ifadeler kullandı.

"MAAŞINA YÜZDE 40.4 ORANINDA ZAM İSTEMİŞ"

Kılıçdaroğlu, "Erdoğan perişan vaziyette galiba. Geçinemiyor herhalde öyle anlaşılıyor. Maaşına yüzde 40.4 oranında zam istemiş. Şunu söylemek istiyor. 'O kadar çok zam geldi ki fiyatlara, ben de etkilendim, benim de maaşıma zam olması lazım. Asgari ücretliye vereceğiz ama biraz bana da olması lazım. Benim durumum da iyi değil' deyip, yüzde 40.4 zam geliyor. Erdoğan; ücretli rolü oynuyor. Bu rolleri falan bıraksın." dedi.

"VEKİLLERİN, ESKİ BAŞBAKANLARIN EMEKLİ MAAŞI CUMHURBAŞKANI MAAŞINA ENDEKSLİ"

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, maaş iddialarına yanıt verdi. Ünal, Cumhurbaşkanı ek bütçesi ile emekli vekillerin, emekli cumhurbaşkanlarının maaşlarının endeksli olduğunu, diğer emekliler gibi maaşlarda artış olabilmesi için bu adımın atıldığını söyledi.

Emekli maaşlarının endeksli olmasından dolayı, eski cumhurbaşkanları, milletvekillerinin emekli maaşlarına yansıtılmak zorunda kalındığını dile getiren Ünal'ın açıklamaları şöyle: "2020 yılında Cumhurbaşkanımıza yüzde 7, 2021 yılında yüzde 14,7 şimdi de sayın Cumhurbaşkanımız ödeneğiyle ilgili artış talep etmedi. Milletvekilleri, eski başbakanlar, bunların emekli maaşı Sayın Cumhurbaşkanımıza endeksli. Emekli maaşlarında herhangi bir artışın olmamasına neden oluyordu. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu artışa gösterdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir talebi olmadı ancak emekli maaşlarının endeksli olmasından dolayı diğer emeklilere yapılan artış milletvekilleri, eski başbakanlar, eski cumhurbaşkanlarına yansıtıldı.

"KILIÇDAROĞLU AÇIKLASIN, KENDİ MAAŞI NE KADAR ARTMIŞ?"

Ben buradan bir çağrı yapıyorum; buyurun emeklilerin maaşlarını Sayın Cumhurbaşkanımıza endeksli olmaktan çıkaralım. Sayın Kılıçdaroğlu açıklasın; kendi maaşında ne kadar artış olmuş. Bu son derece art niyetli ve çirkin bir açıklama. Bunun böyle olduğunu kendileri de biliyor. Sayın Kılıçdaroğlu ile bu konu konuşuldu. Emekli olmuş, eski milletvekilleri, buraya geldiler ve bu konuda ortaya çıkacak mağduriyetten dolayı duydukları rahatsızlıkları dile getirdiler.

"CUMHURBAŞKANIMIZ MAĞDURİYET NEDENİYLE ARTIŞA ONAY VERDİ"

Sayın Cumhurbaşkanımızın herhangi bir talebi olmadığı halde 3 bin milletvekili ve ailelerinde ortaya çıkacak mağduriyet nedeniyle artışa onay verdi. Milletvekili emekli maaşlarını, Cumhurbaşkanı ödeneğine endeksli olmaktan bunu çıkaralım demiştik. Buyursunlar, bunu Cumhurbaşkanı'nın ödeneğine endeksli olmaktan çıkaralım."

YORUMLAR (2)
  • Selcuk Ayna: Siz mağdur nasıl olunur seçimde göreceksiniz bunu diyen hiç mi utanmıyor 4250 TL ile geçinmeye calisandan Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Cemil SAHANOGLU: niye cumhurbaşkanının maaşına endeksliymiş vekillerin maaşı nedeni ney. 25bin tl maaş alıp hala maduriyetmi diyorlar. asgari ücreti 5bin lira bile yapmaya elleri titriyor kendileri 25 binlira maaşla madur oluyorlar. bizim seçip vekil yaptığımız bütün vekiller bizi sömürüyor. yazık bize gerçekten böylelerini başımıza getirip bu günleri gördüğümüz için. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Ekonomi Kılıçdaroğlu'nun 'Erdoğan maaşına zam istedi' sözlerine AK Parti'den yanıt geldi: 3 bin milletvekilinin mağduriyeti nedeniyle artışa onay verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan maaşına zam istedi" sözlerine AK Parti'den yanıt geldi: 3 bin milletvekilinin mağduriyeti nedeniyle artışa onay verildi - Son Dakika
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