Kırmızı Altın Safranın Yükselişi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kırmızı Altın Safranın Yükselişi

Kırmızı Altın Safranın Yükselişi

Elazığ'da Pınar Çalışkan, 300 bin liralık safran üretimini büyütüyor, bölge ekonomisine katkı sağlıyor.

29.11.2024 10:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde kilogramı 300 bin liraya ulaşan 'kırmızı altın' safran, Pınar Çalışkan'ın girişimcilik azmiyle bölgenin önemli tarım ürünlerinden biri haline geldi. Safran üretimini kardeşinden devralarak büyüten Çalışkan, bu değerli bitkinin hem sağlık hem de ekonomik açıdan büyük katkılar sunduğunu belirtti.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesi Yarımca köyünde kilogram fiyatı 300 bin liraya ulaşan ve "kırmızı altın" olarak bilinen safran, genç girişimci Pınar Çalışkan sayesinde bölgenin gözde tarım ürünlerinden biri haline geldi. Kardeşi Ziraat ve İnşaat Mühendisi Bayram Çalışkan'ın öncülüğünde başlayan üretim hikayesi, Pınar Çalışkan'ın çabalarıyla büyüyerek devam etti. Bayram Çalışkan, 4 yıl önce yaptığı araştırmalar sırasında Safranbolu'da yetiştirilen safran bitkisini keşfetti. İlk siparişini deneme amaçlı veren Çalışkan, temin ettiği safran soğanlarını Yarımca köyündeki aile bahçesine ekti. 2022'de iş nedeniyle Mersin'e taşınınca safran üretimini ablası Pınar Çalışkan'a devretti. Bu noktadan itibaren Pınar Çalışkan, işi devralarak üretimi büyütmeye başladı. Yaklaşık iki ay süren safran hasadına ailesi ile birlikte başlayan genç kadın girişimci, elde ettiği bitkinin kilogram fiyatının 300 bin liradan başladığını kaydetti. Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün teknik ve sulama sistemi desteğiyle safran üretimini sürdürerek 2023 yılında TAKEP projeleri kapsamında 500 metrekarelik alanda safran yetiştiriciliği için yüzde 75 hibe alan Çalışkan, üretim yaptığı alanı büyüterek, yaklaşık 1 dekar alana çıkarttı.

"Gram fiyatı 300 liradan başlıyor"

Safran üretiminin hayatını değiştirdiğini dile getiren Pınar Çalışkan, "Ziraat mühendisi kardeşim bu ürünü bize tanıttı. Sonrasında işi bana devretti ve ben de dört yıldır üretime devam ediyorum. Normalde ev kızıyım ama artık kendimi iş kadını olarak tanımlayabilirim. Safran, hem çiçeklerinden hem de tohumlarından büyük kazanç sağlıyor. Kalp, şeker ve kanser gibi hastalıklara iyi geldiği söyleniyor. Şu an ürünün gram fiyatı 300 liradan başlıyor. Kiloyla almak oldukça zor, bu yüzden gramla satış yapıyoruz. Birçok çiftçiye tohum sattık. Onlar da bizim gibi bu işten kazanç sağlamaya başladı. Altınla yarışan bir ürün. Hem bölge ekonomisine hem de ailemize büyük katkı sağlıyor" dedi.

"Ben başlattım ama boynuz kulağı geçti"

Ziraat ve İnşaat Mühendisi Bayram Çalışkan ise, ablasının başarısından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "2019 yılında safran yetiştiriciliğine başlamıştık. Ürünlerimiz her yıl artarak devam ediyor. 2022 yılında işim gereği Mersin'e taşındım. Bu tarihten itibaren ablam ve babam safran yetiştiriciliği ile ilgileniyor. Bu şekilde aktarım yaptık. Ben başlattım ama boynuz kulağı geçti. İşleri o ilerletiyor. Ben sadece elimden geldiğince onlara destek olmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Kovancılar, Tarım, Pınar, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kırmızı Altın Safranın Yükselişi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:33 Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında yakalama kararı Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında yakalama kararı
10:08 Güney Hastanesi’nin sahibi: Ortaokul mezunuyum, sigorta primim için hastaneyi satın aldım Güney Hastanesi'nin sahibi: Ortaokul mezunuyum, sigorta primim için hastaneyi satın aldım
10:01 Türkiye ekonomisi yılın 3. çeyreğinde yüzde 2.1 büyüdü Türkiye ekonomisi yılın 3. çeyreğinde yüzde 2.1 büyüdü
09:46 Döviz büroları ve kuyumculardan sahte dolar fırsatçılığı Döviz büroları ve kuyumculardan sahte dolar fırsatçılığı
02:43 Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 genç hayatını kaybetti Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 genç hayatını kaybetti
14:51 Sahte dolar nasıl anlaşılır İşte sayma makinelerini bile atlatan paradaki sır Sahte dolar nasıl anlaşılır? İşte sayma makinelerini bile atlatan paradaki sır
14:51 Soyguncular, televizyon yıldızına çekiçle saldırıp mücevher dükkanını soydu Soyguncular, televizyon yıldızına çekiçle saldırıp mücevher dükkanını soydu
14:38 Savaşın ateşi Devler Ligi’ne sıçradı Savaşın ateşi Devler Ligi'ne sıçradı
14:35 Polisi arayarak “Annem evde hareketsiz yatıyor“ dedi, gerçek bambaşka çıktı Polisi arayarak "Annem evde hareketsiz yatıyor" dedi, gerçek bambaşka çıktı
14:30 İstanbul’da istedikleri şarkının çalınmamasına sinirlenen 3 kişi tetikçi, tutup garsonu öldürdü İstanbul'da istedikleri şarkının çalınmamasına sinirlenen 3 kişi tetikçi, tutup garsonu öldürdü
14:23 Ticaret Bakanı Bolat: Cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleşti Ticaret Bakanı Bolat: Cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleşti
14:20 Takımın aldığı sonuçları gören Acun daha fazla dayanamadı Takımın aldığı sonuçları gören Acun daha fazla dayanamadı
14:10 Dilan Polat’tan hayat pahalılığına sitem Kasada tutarı öğrenince sepetini boşalttı Dilan Polat'tan hayat pahalılığına sitem! Kasada tutarı öğrenince sepetini boşalttı
14:07 İşler tersine döndü Bu kez Türkiye Avrupa’ya satacak İşler tersine döndü! Bu kez Türkiye Avrupa'ya satacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 10:57:52. #1.11#
SON DAKİKA: Kırmızı Altın Safranın Yükselişi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.