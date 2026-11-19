Kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT) brüt satışları, 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 36,1 artarak 2,44 trilyon liraya çıktı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılına ilişkin Kamu İşletmeleri Raporu'nu açıkladı.

Buna göre geçen yıl sonu itibarıyla Bakanlığın portföyünde 19 KİT, 2 KİT bağlı ortaklığı, 5 kamu bankası ve 8 diğer kuruluş olmak üzere toplam 34 kamu işletmesi yer aldı. Performans açısından değerlendirildiğinde 2025 yılında KİT sisteminin brüt satışları 2024'e kıyasla yüzde 36,1 artarak 2,44 trilyon liraya ulaştı. Brüt satışlardaki artış, ağırlıklı olarak BOTAŞ, EÜAŞ, TPAO ve DMO'dan kaynaklandı.

KİT sistemi, 2025'i yaklaşık 131,1 milyar lira faaliyet karı ile kapattı. Söz konusu faaliyet karının oluşmasında, brüt satışların bir önceki yıla göre yüzde 36 artması etkili oldu. KİT sisteminin geçen yıl dönem karı 35,2 milyar lira olurken vergi ve yasal yükümlülüklerin ardından 2025 yılı dönem net karı 1,6 milyar lira olarak gerçekleşti.

KİT'lerin bilanço durumu

KİT sisteminin toplam aktif büyüklüğü 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 15 artışla 4,92 trilyon liraya yükseldi. Geçen yıl aktif büyüklüğünün Gayri Safi Yurt İçi Hasılaya (GSYH) oranı yüzde 7,8 olarak hesaplandı.

Toplam öz kaynak büyüklüğü 2025'te yıllık bazda yüzde 15,4 artışla 3,23 trilyon liraya çıktı.

Bazı KİT'lerin nominal sermayelerinde yapılan artışlar sonucunda KİT sisteminin toplam nominal sermayesi 2024'e göre yüzde 30,1 artış gösterdi ve 1,57 trilyon liraya yükseldi. Bu KİT'lerin ödenmiş sermayelerindeki artış ise KİT sisteminin toplam ödenmiş sermayesini yüzde 66,6 artırarak 1,41 trilyon liraya çıkardı.

KİT sisteminin pasif yapısı incelendiğinde, yabancı kaynakların öz kaynaklara oranla daha az olduğu saptandı.

Öz kaynaklar, toplam pasifin yüzde 65,8'ini oluştururken yabancı kaynakların oranı yüzde 34,2 olarak belirlendi.

İstihdam giderleri arttı

KİT'lerde 2001'de ortalama yaklaşık 166 bin kişi istihdam edilirken, bu sayı geçen yıl 96 bin kişiye geriledi.

Portföydeki KİT'lerin toplam istihdam giderleri, 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 50,2 artışla 162,4 milyar liraya ulaştı.