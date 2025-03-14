KOBİ'lere Yeşil İnovasyon Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

KOBİ'lere Yeşil İnovasyon Desteği

KOBİ\'lere Yeşil İnovasyon Desteği

ATSO ve TÜBİTAK iş birliğinde KOBİ'lere %90 hibeli mentörlük desteği sunulacak.

14.03.2025 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve TÜBİTAK iş birliğinde KOBİ'lerin yeşil inovasyon ve teknoloji dönüşümünü hızlandıracak yüzde 90 hibeli mentörlük desteği başlıyor. ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, "Firmalarımız yeşil inovasyonla rekabet gücünü artıracak, biz de yol gösterici olacağız" dedi.

ATSO, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından uygulamaya konulan 1831 Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentörlük Programı kapsamında KOBİ'lerin yeşil dönüşüm sürecine rehberlik edecek. ATSO, TR61 bölgesinde TÜBİTAK tarafından yetkilendirilen ilk ve tek uygulayıcı kuruluş olarak imalat sanayiinde faaliyet gösteren KOBİ'lere yeşil inovasyon ve teknoloji dönüşümü konusunda mentörlük hizmeti sunacak.

ATSO, 22 uygulayıcı kuruluştan biri oldu

TÜBİTAK TEYDEB tarafından duyurulan 1831 Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentörlük Programı'na çözüm ortağı olarak başvuran ATSO, ilgili kurullar tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 2024 yılı ikinci programına proje başvurusu kabul edilen 22 uygulayıcı kuruluştan biri oldu. Program kapsamında ATSO üyesi firmalar, akademisyenler ve oda personelinden oluşan 18 kişilik mentör havuzu aracılığıyla KOBİ'lere altı ay süreyle destek verilecek.

KOBİ'lere yeşil dönüşüm yol haritası

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek için tüm kamu ve özel sektör paydaşlarının belirli sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğini vurgulayarak, "Yenilenebilir enerji kullanımı, enerji depolama ve dönüşüm sistemlerinin yaygınlaşması, endüstriyel simbiyoz ve döngüsel ekonomi uygulamalarının sanayi üretiminde öncelik haline gelmesi gerekiyor" dedi.

Proje kapsamında KOBİ'lerin yeşil inovasyon alanında mevcut durumlarının analiz edileceğini ve dönüşümlerine rehberlik edileceğini ifade eden Hacısüleyman, "Program kapsamında üye firmalarımıza yeşil inovasyon konusunda uzman mentörlerle danışmanlık hizmeti, yeşil dönüşüm yol haritalarını oluşturma, teknoloji entegrasyonunun sağlanması ve kamu kurumları tarafından sunulan hibe, teşvik ve fonlardan yararlanmaları konusunda rehberlik edeceğiz" diye konuştu.

Hacısüleyman, "Firmalarımıza yeşil teknolojilere uyum sağlarken, aynı zamanda sürdürülebilir iş modellerinin oluşturulması, tedarik zinciri ve kapasite geliştirme süreçlerinin gözden geçirilmesi konusunda da destek sağlayacağız" dedi.

"TÜBİTAK desteği ile yüzde 90 hibe"

ATSO, KOBİ'lere sunacağı danışmanlık hizmetlerinin yüzde 90'ını hibe olarak karşılayacak. Destek süreci en fazla altı ay sürecek ve proje başına 250 bin TL'ye kadar fon sağlanacak. Avrupa Yeşil Mutabakatı Eylem Planı ve 2023'te yayımlanan Sınırda Karbon Düzenlemesi nedeniyle ihracat faaliyeti yürüten firmalar için teknoloji tabanlı yeşil dönüşümün zorunluluk haline geldiğini hatırlatan Hacısüleyman, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Dünya genelinde 2050 yılında net sıfır karbon emisyonu hedefine ulaşmak için KOBİ'lerimizin yeşil dönüşüm konusunda farkındalıklarını ve yetkinliklerini artırmaları gerekiyor. Biz de oda olarak yeşil dönüşüme yönelik ulusal ve uluslararası projeler, konferanslar, çalıştaylar ve zirve etkinlikleri düzenleyerek firmalarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz."

"Yeşil teknolojilere adaptasyon hızlandırılacak"

Hacısüleyman, ATSO'nun üye firmalara yeşil dönüşüme hızlı adaptasyon sağlamaları için destek sunmaya devam edeceğini belirterek, "ATSO olarak TÜBİTAK TEYDEB desteklerinden üyelerimizin maksimum fayda sağlamasını hedefliyoruz. Projenin hazırlanmasında emeği geçen ve katkı sağlayan odamız profesyonellerine, program kapsamında mentör olarak görev alacak uzmanlara, akademisyenlere, proje başvurusunu titizlikle değerlendiren TÜBİTAK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Orhan Aydın'a, TÜBİTAK TEYDEB Başkanı Mehmet Aslan'a ve TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Selçuk Selek'e teşekkür ediyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, antalya, Tübitak, Tübitak, Enerji, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KOBİ'lere Yeşil İnovasyon Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nu aradı Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu aradı
Ünlü posta şirketi binlerce çalışanını işten çıkaracak Ünlü posta şirketi binlerce çalışanını işten çıkaracak
Acil iniş yapan yolcu uçağında yangın: 12 kişi yaralandı Acil iniş yapan yolcu uçağında yangın: 12 kişi yaralandı
4 senatörden Trump ve Musk’a soruşturma talebi 4 senatörden Trump ve Musk'a soruşturma talebi
Bankamatik değil dilenci Üzerinden 1 aylık maaş çıktı Bankamatik değil dilenci! Üzerinden 1 aylık maaş çıktı
Çocuklar okul bahçesine oyun alanı istedi, Canik Belediyesi 2 tane bank hediye etti Çocuklar okul bahçesine oyun alanı istedi, Canik Belediyesi 2 tane bank hediye etti
Miss Rodeo olarak bilinen fenomen 20 yaşında hayatını kaybetti Miss Rodeo olarak bilinen fenomen 20 yaşında hayatını kaybetti
Türkiye Basın Federasyonu’ndan siyasi partilere çağrı Türkiye Basın Federasyonu'ndan siyasi partilere çağrı
Ülkeyi ayağa kaldıran olay: Yol kenarında 9 öğrenci parçalanmış halde bulundu Ülkeyi ayağa kaldıran olay: Yol kenarında 9 öğrenci parçalanmış halde bulundu
’’Ücretin ne kadar’’ sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı ''Ücretin ne kadar'' sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı
Canlı yayında ’’Nas’’ tartışması Canlı yayında ''Nas'' tartışması
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu
Ali Tutuk: Turistler coğrafi ürünlerimizi tatmaya geliyor Ali Tutuk: Turistler coğrafi ürünlerimizi tatmaya geliyor
Kanlı Ay tutulması gerçekleşti: Türk halkını zora sokacak Kanlı Ay tutulması gerçekleşti: Türk halkını zora sokacak
Para çektiği banka önünde düşerek başını çarpan kişi hayatını kaybetti Para çektiği banka önünde düşerek başını çarpan kişi hayatını kaybetti

12:45 Çocuklar okul bahçesine oyun alanı istedi, Canik Belediyesi 2 tane bank hediye etti Çocuklar okul bahçesine oyun alanı istedi, Canik Belediyesi 2 tane bank hediye etti
11:58 Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu
10:45 Sağlıkta büyük skandal Kanları yemek kuryeleri taşıdı, bazı örnekler kayboldu Sağlıkta büyük skandal! Kanları yemek kuryeleri taşıdı, bazı örnekler kayboldu
19:29 Metroda Kavga: Tekme ve Küfür Metroda Kavga: Tekme ve Küfür
19:18 Osimhen’den Galatasaraylıları mest edecek itiraflar Osimhen'den Galatasaraylıları mest edecek itiraflar
18:58 Putin’den ateşkes açıklaması: Tekliflere katılıyoruz Putin'den ateşkes açıklaması: Tekliflere katılıyoruz
18:53 Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti
18:30 Hakan Çalhanoğlu’nun yanına bir Türk daha Hakan Çalhanoğlu'nun yanına bir Türk daha
18:19 Özel okulda deney sırasında patlama: 6 öğrenci yaralandı Özel okulda deney sırasında patlama: 6 öğrenci yaralandı
18:17 Şanlıurfa’da okula gitmeyen öğrencinin velisine para cezası uygulanacak Şanlıurfa'da okula gitmeyen öğrencinin velisine para cezası uygulanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2025 13:15:34. #7.12#
SON DAKİKA: KOBİ'lere Yeşil İnovasyon Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.