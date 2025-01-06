Kocaeli'nin 2024 İhracatı 20 Milyar Doları Aştı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kocaeli'nin 2024 İhracatı 20 Milyar Doları Aştı

Kocaeli, 2024'te 20,4 milyar dolarlık ihracat rakamıyla İstanbul'un ardından ikinci sırada yer aldı.

06.01.2025 11:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin sanayi merkezlerinden Kocaeli, 2024 yılını 20 milyar 399 milyon 137 bin dolarlık ihracatla tamamladı.

Kocaeli, güçlü sanayi altyapısı ve sahip olduğu lojistik avantajlarıyla 2024'te de Türkiye'nin ihracat hedeflerine önemli katkı sağladı.

İhracat liginde İstanbul'un ardından ikinci sırada yer alan Kocaeli, ülke ekonomisinin lokomotif şehirlerinden biri olmayı sürdürdü.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, 2023'te 18 milyar 707 milyon 248 bin dolar olan Kocaeli'nin ihracatı, 2024'te yüzde 9 artışla 20 milyar 399 milyon 137 bin dolar olarak gerçekleşti.

Otomotivde en fazla ihracat Kocaeli'den

Ford Otosan, Hyundai Assan ve Anadolu Isuzu'nun üretim tesislerine ev sahipliği yapan Kocaeli, 2024'te otomotiv sektöründe en fazla ihracat yapan il oldu.

Geçen yıl kentten gerçekleştirilen otomotiv ihracatı 2023'e göre yüzde 14 artarak 9 milyar 673 milyon 501 bin dolar olarak kayıtlara geçti. İstanbul 8 milyar 299 milyon 88 bin dolarla ikinci, Bursa 7 milyar 654 milyon 711 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Kimya sektörü, yüzde 3'lük artışla 5 milyar 212 milyon 451 bin dolarlık dış satım gerçekleştirerek ikinci sıradaki yerini korudu. Çelik sektörü ise 1 milyar 163 milyon 550 bin dolarlık ihracatla üçüncü oldu.

Dördüncü sıradaki demir ve demir dışı metaller sektörü ile beşinci sırada yer alan elektrik ve elektronik sektörü sırasıyla 1 milyar 156 milyon 229 bin dolar ve 1 milyar 6 milyon 328 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

182 ülke ve bölgeye ihracat yapıldı

İzmit Körfezi'nin etrafında kurulu 35 liman tesisiyle Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olan Kocaeli, geçen yıl 182 ülke ve bölgeye ihracat yaptı.

Geçen yıl en fazla ihracat yapılan ülke, yüzde 35 artışla 2 milyar 579 milyon 939 bin dolarlık dış satım gerçekleştirilen Birleşik Krallık oldu.

Bir önceki yıla göre yüzde 40 artış kaydedilen Slovenya, 1 milyar 790 milyon 56 bin dolarla ikinci sırada yer alırken, İtalya 1 milyar 401 milyon 805 bin dolarla üçüncü sırada konumlandı.

Almanya 1 milyar 119 milyon 792 bin dolar, Fransa ise 1 milyar 96 milyon 344 bin dolarlık ihracatla Kocaeli'nin en büyük ihracat pazarları arasında yer aldı.

Kocaeli'den en fazla ihracat yapılan 10 ülke ve 2023'e göre değişim oranları şöyle:

Ülke2023 (Bin Dolar)2024 (Bin Dolar)Değişim (%)
Birleşik Krallık1.907.5102.579.93935
Slovenya1.276.7711.790.05640
İtalya1.315.1571.401.8056,6
Almanya1.098.6841.119.7922
Fransa1.356.5591.096.344-19
ABD865.4971.083.02525
Hollanda1.106.1081.015.005-8
İspanya1.040.101951.858-8,5
Belçika842.582939.88711,5
Romanya829.061803.346-3,1

Kaynak: AA

İstanbul, Ekonomi, Türkiye, kocaeli, İhracat, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kocaeli'nin 2024 İhracatı 20 Milyar Doları Aştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:35 Hatimoğulları’nın tehdit gibi sözlerine Sırrı Süreyya Önder’den dikkat çeken açıklama Hatimoğulları'nın tehdit gibi sözlerine Sırrı Süreyya Önder'den dikkat çeken açıklama
12:26 Bakanlık, 2025 yılının ilk listesini yayınladı Bu markalardan uzak durun Bakanlık, 2025 yılının ilk listesini yayınladı! Bu markalardan uzak durun
11:52 DEM Parti’nin İmralı heyetinden Gelecek Partisi’ne ziyaret Davutoğlu kapıda karşıladı DEM Parti'nin İmralı heyetinden Gelecek Partisi'ne ziyaret! Davutoğlu kapıda karşıladı
11:51 Ankaralı Turgut’un çocukları mezar taşı konusunda anlaşamadı Ankaralı Turgut'un çocukları mezar taşı konusunda anlaşamadı
11:34 İstanbul’da toplu ulaşıma zam görüşmelerinde karar belli oldu İstanbul'da toplu ulaşıma zam görüşmelerinde karar belli oldu
18:22 Mourinho’dan ortalığı karıştıracak Galatasaray sözleri Mourinho'dan ortalığı karıştıracak Galatasaray sözleri
17:49 Mikautadze transferinde Galatasaraylıları yıkan gelişme Mikautadze transferinde Galatasaraylıları yıkan gelişme
17:23 Görüntüler Türkiye’den: Yönetim zemine inip takımı sahadan çekti Görüntüler Türkiye'den: Yönetim zemine inip takımı sahadan çekti
17:06 Barış Alper Yılmaz’ın babasından transfer açıklaması: Takım söylemem Barış Alper Yılmaz'ın babasından transfer açıklaması: Takım söylemem
17:03 Sahneye çıkıp Erdoğan’ın yanına geldi, sonrasında yaşananlar bomba Sahneye çıkıp Erdoğan'ın yanına geldi, sonrasında yaşananlar bomba
16:53 Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 36 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 36 terörist etkisiz hale getirildi
16:46 4 katlı bina çöktü, iş makinesi operatörünün enkazdan cansız bedeni çıkarıldı 4 katlı bina çöktü, iş makinesi operatörünün enkazdan cansız bedeni çıkarıldı
16:29 Ferdi Tayfur’un mezarına ziyaretçi akını Ferdi Tayfur'un mezarına ziyaretçi akını
16:27 Gözaltına alınan fenomen Murat Övüç serbest bırakıldı Gözaltına alınan fenomen Murat Övüç serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2025 12:50:46. #1.13#
SON DAKİKA: Kocaeli'nin 2024 İhracatı 20 Milyar Doları Aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.