Kongo ile Enerji İş Birliği Görüşmeleri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kongo Başbakanı Anatole Collinet Makosso ile enerji ve maden alanında iş birliği imkanlarını görüştüklerini bildirdi.

Bayraktar, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda Kongo Başbakanı Makosso ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldiklerini açıkladı.

Görüşmede konuk başbakan ile madencilik ve hidrokarbon alanlarındaki güçlü potansiyeli ve yenilenebilir enerji kapasitesiyle öne çıkan Kongo ile ortak projeler geliştirme imkanlarını değerlendirdiklerini kaydeden Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Afrika ülkeleriyle enerji ve maden alanlarındaki ortaklıklarımızı geliştirmeyi, karşılıklı kazanıma dayalı kalıcı iş birlikleri tesis etmeyi hedefliyoruz."