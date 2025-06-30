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Ekonomi

Konut Piyasasında Değişim

30.06.2025 14:35
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Sahibindex raporuna göre kiralık konut talebi arttı, satılık konut talebi düştü.

sahibinden.com'un, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) işbirliğiyle hazırladığı "sahibindex Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü" raporuna göre geçen yılın mayıs ayına kıyasla endeks yüzde 30,2 daha yüksek ölçüldü.

Şirketten yapılan açıklamada, raporda mayıs ayının kiralık ve satılık konut piyasasındaki değişimleri mercek altına alındı.

Rapora göre konut talep endeksinde görülen düşüşte bayram tatili etkili oldu. Mayıs ayı verilerine göre, satılık konut talep endeksi nisan ayına kıyasla yüzde 11,3 gerilerken kiralık konut talep endeksi yüzde 9,6 yükseldi.

Türkiye genelinde konutların reel satış fiyatlarındaki yıllık değişim mayıs itibarıyla yüzde 6,2 seviyesinde gerçekleşti.

İstanbul'da bu oran yüzde -6,4, İzmir'de ise yüzde -3,1 seviyelerinde gerçekleşti. Ankara'da ise yıllık reel fiyat değişimi yüzde 0,4 ile pozitif bölgeye geçti. Satılık konutların cari fiyatlarının yıllık artış oranı ise nisan ayına kıyasla 1,5 puan artarak ülke genelinde yüzde 27,1'e yükseldi.

Yıllık bazda reel kira değişimi ise ülke genelinde yüzde -1,8 oldu. İstanbul'da yüzde 3,9, Ankara'da yüzde 1,8 ve İzmir'de yüzde 3,3 artış gösterdi. Kiralık konut piyasasında ilan metrekare fiyatlarındaki yıllık cari artış oranı düşüşünü sürdürerek yüzde 32,9 olarak kaydedildi.

Temmuz 2023'den bu yana düşüş eğiliminde olan ülke genelindeki reel konut fiyat endeksi, Mayıs 2025'te bir önceki aya göre 1,1 puanlık artışla 155,9 seviyesine geldi.

Reel fiyatlarda yıllık değişim negatif seyrini korudu

2024'ün başından itibaren negatif değerlerdeki seyrini sürdüren yıllık reel fiyat değişimi, Mayıs 2025'te yıllık fiyat değişimi oranı ülke genelinde yüzde -6,2 olarak gerçekleşti. Bununla birlikte, reel fiyatlardaki yıllık düşüşün Haziran 2024'ten itibaren ivme kaybettiği görüldü.

Cari fiyatlarda artış

Ülke genelinde ortalama konutun cari fiyatla yıllık artış oranı Mayıs 2025 itibarıyla yüzde 27,1 olarak gerçekleşti. Mayıs 2025 itibarıyla ortalama satılık konut metrekare (m²) fiyatı Türkiye genelinde 36 bin 275 lira, İstanbul'da 50 bin lira, Ankara'da 29 bin 303 lira ve İzmir'de 43 bin 333 lira olarak kaydedildi.

Konut talebinde düşüş

Nisan ayında yukarı yönlü bir hareket gösteren konut talep endeksi, Mayıs 2025'te bir önceki aya göre yüzde 11,3'lük düşüşle 152,5 seviyesine geriledi. Rapora göre geçen yılın mayıs ayına kıyasla endeks yüzde 30,2 daha yüksek ölçüldü.

Reel kirada yükseliş

Türkiye genelindeki reel kira endeksi mayıs ayında, bir önceki aya kıyasla yüzde 2,6 artarak 178,9 oldu. Reel kira endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 1,8 daha düşük seviyede kaldı. Reel kira fiyatlarındaki yıllık değişim oranı üç büyükşehirde pozitif yönlü ilerledi. Bu oran İstanbul'da yüzde 3,9, Ankara'da yüzde 1,8, İzmir'de ise yüzde 3,3 olarak gerçekleşti.

Kiralık konut talep göstergesi ise nisan ayına kıyasla yüzde 9,6 artarken, geçen yılın mayıs ayına kıyasla yüzde 1,2 daha düşük kaldı. Raporda, kiralık konut talebinde bir ayda görülen yükselişin mevsimsel etkiden kaynaklandığı belirtildi.

Kaynak: AA

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