Konya\'da Çiftçiler Çerezlik Ayçiçeğine Yöneliyor

Türkiye'nin ayçiçeği üretim merkezlerinden biri olan Konya'da çiftçiler, fiyat performansından dolayı çerezlik ayçiçeğine yöneliyor.
Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, AA muhabirine, Konya'nın yaklaşık 2 milyon hektarlık tarım arazisiyle çok büyük bir üretim üssü olduğunu söyledi.
Üretim alanlarında çiftçilerin tercihlerinin zaman zaman değişiklik gösterdiğini vurgulayan Soylu, bunda en büyük faktörün birim alandan elde edilen gelir olduğunu dile getirdi.
Soylu, bölgedeki çiftçilerin mısır ve şeker pancarı ekimine ağırlık verdiğini belirterek, şöyle konuştu.
"Bu ürünlerden sonra gözde ürün, çerezlik ayçiçeği oldu. Bunda en önemli etken, çekirdeğin fiyatının oldukça yüksek seyretmesi ve birim alanından elde edilen verim. Yağlık ayçiçeğiyle benzer rekolte elde ediliyor. Bölgemizde ayçiçeği tarımı sulu koşullarda yapılıyor. Dekarda 400-550 kilogram arasında değişiyor. Çiftçilerimiz aynı verimleri çerezlik ayçiçeğinde de almaya başladı. Bunun en önemli nedeni özellikle çerezlik üretiminde hibrit tohumların kullanımının çok yaygınlaşmış olması. Çerezlik ayçiçeğinin tüketimi sınırlı ancak yağlığa göre oldukça karlı. Bu yıl çerezliğin fiyatı 25 ila 50 lira arasında satıldı."
Çerezlik çekirdekte tane iriliği, hektolitre, ağırlığı ve içinin dolgunluğuna göre fiyatlandığını anlatan Soylu, "Yağlık ayçiçeğine göre fiyatlar 2-3 katı olunca çiftçinin tercihi çerezlik ayçiçeği oldu. Konya'da yaklaşık 750 bin dekar civarında ayçiçeği ekim alanı var. Bunun da 250 bin dekarında çerezlik ayçiçeği ekildi. Bu yıl üretim sezonunda ekim alanının daha artacağını düşünüyoruz. Fiyat ve rekoltenin yanı sıra ayçiçeğinde su tüketiminin diğer ürünlere göre nispeten daha düşük olması dolayısıyla çerezlikte ekim alanının 250 binden 300 bin dekara çıkabileceğini öngörüyoruz." diye konuştu.
Soylu, çiftçilere kuruyemiş firmalarıyla sözleşmeli üretim yapmaları tavsiyesinde bulundu.
"Geçen yıllara göre kapasitemizi 2-3 katına çıkardık"
Konya'daki kuruyemiş üreticisi şirketin üretim müdürü Murat Sorkum da bölge çiftçisinin ay çekirdeği üretimine son yıllarda gösterdiği ilginin arttığına işaret ederek, "Hem üretim miktarı arttı hem fiyatı arttı. Bu sebeple çiftçi daha fazla tercih eder hale geldi. 'Paramız yurt dışına gitmesin, burada kalsın ve çiftçimiz kazansın' düşüncesindeyiz. Geçen yıllara göre kapasitemizi 2-3 katına çıkardık." diye konuştu.
Altınekin Ziraat Odası Başkanı Bekir Kağnıcıoğlu ise ÇKS işlemlerinin geçen yılın onuncu ayında başladığını belirtti.
Çerezlik çekirdekte ekimin mayıs ayında, hasadın da ağustos ayında başladığını ifade eden Kağnıcıoğlu, "Bu ay sonunda ürün değişikliği süreci tamamlanacak. Çiftçimiz bu yıl ekeceğini belirlemiş oluyor. Konya Ovası'nda çekirdek ekimi her yıl artarak devam ediyor. Çerezlik ayçiçek de fiyat ve rekolte en belirleyici faktör oldu. Yağlıktan çerezliğe ciddi oranda dönüş var." dedi.
Son Dakika › Ekonomi › Konya'da Çiftçiler Çerezlik Ayçiçeğine Yöneliyor - Son Dakika
Akaryakıtta EPDK'nın geçtiğimiz gün duyurduğu indirim pompaya yansıdı. Bu gece itibarıyla benzin 76 kuruş, motorin ise 1 lira 10 kuruş ucuzladı. İstanbul'da benzinin litresi 40 lira 46 kuruşa Ankara'da ise 41 lira 16 kuruşa düştü. Motorin ise İstanbul'da 42 lira 4 kuruşa, Ankara'da ise 42 lira 8 kuruşa indi.
Venezuela'nın Bolivar eyaletinde kaçak işletilen Bulla Loca adlı altın madeninde göçük meydana geldi. Göçüğün heyelandan kaynaklandığı belirtilirken, faciada en az 30 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 100 kişinin toprak altında mahsur kaldığı belirtilirken, bölgeye helikopterle arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Yunanistan Kupası yarı finali rövanşında tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, penaltılarda PAOK'u eleyerek finale çıktı. PAOK'un penaltı atışlarındaki son vuruşunu gerçekleştiren Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Mbwana Samatta ayağının kayması nedeniyle topu dışarı attı. Kaçan golle rakibine 6-5 üstünlük sağlayan Panathinaikos, finale yükselen taraf oldu.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Bahçelievler'de esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında Kurum'a eşlik eden Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'a dansöz kıyafeti fırlatıldı. Fırlatan kişi, ''Geldim, dansöz kıyafeti burada. Giydir bana'' dedi.
Merkez Bankası, Şubat ayı faiz kararını yarın saat 14.00'da açıklayacak. Piyasaların merakla beklediği faiz kararına ilişkin ekonomistler tek bir tahminde birleşti. Uzmanlar TCMB'nin politika faizini yüzde 45 seviyesinde sabit tutacağını öngördüklerini dile getirdi.
Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni kanuna göre sağlıkta sözleşmeli personel sayısı 27 binden 36 bine çıkacak.
DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, 21 Şubat Anadil Günü'nde TBMM Genel Kurulu'nda Kürtçe konuşunca mikrofonu kapatıldı. TBMM Başkanvekili Celal Adan, Anayasa gereği konuşmanın Türkçe yapılması gerektiğini söylerken DEM Parti milletvekilleri oturdukları sıralara vurarak tepki gösterdi.
Süper Kupa finalinin Şanlıurfa'da 7 Nisan'da oynanacak olması nedeniyle Süper Lig'te fikstür 1 hafta kaydırıldı. 32. hafta fikstürünün ileri bir tarihte oynanacağı açıklanırken, ligin bitiş tarihi de değişti. Bu kararla birlikte lig 26 Mayıs'ta bitecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?