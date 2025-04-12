Korumacılık Ticaret Büyümesini Engelliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Korumacılık Ticaret Büyümesini Engelliyor

Bakan Şimşek, korumacılığın ticaretin büyüme hızını düşürdüğünü ve güçlü politikalar gerektiğini vurguladı.

12.04.2025 00:46
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel finansal kriz sonrası dönemde yıllık ticaret kısıtlamaları sayısındaki artışa dikkati çekerek, "Küresel kriz öncesindeki 20 yıllık dönemde dünya ticareti, küresel ekonomiye kıyasla neredeyse iki kat daha hızlı büyüyordu. Ancak kriz sonrası dönemde, artan korumacılık gibi faktörlerin etkisiyle ticaretin büyüme hızı küresel ekonominin gerisinde kaldı." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında "Korumacılık: Küreselleşmenin Sonu mu" paneli yapıldı.

Şimşek, burada yaptığı konuşmada, 2024 yılında 3 bin 300'den fazla ticaret kısıtlaması olduğunu belirterek, bunun, küresel finansal kriz öncesine göre neredeyse 11 kat daha fazla olduğunun altını çizdi.

Küresel finansal ticaret büyümesindeki yavaşlamaya dikkati çeken Şimşek, "Küresel kriz öncesindeki 20 yıllık dönemde dünya ticareti, küresel ekonomiye kıyasla neredeyse iki kat daha hızlı büyüyordu. Ancak kriz sonrası dönemde artan korumacılık gibi faktörlerin etkisiyle ticaretin büyüme hızı küresel ekonominin gerisinde kaldı. Biz dünyanın tekrar kural bazlı çok taraflı bir çerçeveye gitmesi gerektiğini ve herkesin avantajlı olacağı bir ortama dönmesini istiyoruz. Küresel ticaretteki kazanımlar, 1990'lardan bu yana 1 milyardan fazla insanı aşırı yoksulluktan kurtardı. Korumacı önlemler, özellikle gelişmekte olan ülkeler için bu kazanımların tersine dönme riskini taşıyor." diye konuştu.

"Çözüm, güçlü yapısal politikalarda"

Küresel ticari büyümede çeşitli teşvik ve politikalarla, sorun yaşayan bölgelerde fark yaratılabileceğini dile getiren Şimşek, "Çözüm korumacılıkta değil, çözüm güçlü yapısal politikalarda." dedi.

Şimşek, korumacılığın dışsal bir şok olduğunun altını çizerek, bölgesel entegrasyona odaklanmanın bunun panzehri olduğunu dile getirdi. Bakan Şimşek, "Çok taraflı müzakerelerin tıkanmasıyla birlikte, ülkeler giderek daha fazla ikili veya bölgesel ticaret anlaşmalarına yöneliyor. İçinde bulunduğumuz dönemde ya dost ve yakın ülkelerle ilişkilerinizi nasıl derinleştirip genişleteceğinize odaklanacaksınız ya da kural temelli ticareti savunan ülkelerle bağlarınızı güçlendireceksiniz. Bana göre başka bir yol yok." değerlendirmesini yaptı.

?"Nüfusunuza beceri kazandırmanız gerekiyor"

Ticaretteki payın artırılması için sağlam politikalara ve yapısal reformlara ihtiyaç olduğunun altını çizen Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Daha rekabetçi olabilmek için nüfusa beceri kazandırmanız, üretken altyapıya yatırım yapmanız ve yapısal reformlara öncelik vermeniz gerekiyor. Pek çok ülkede eksik olan da tam olarak bu; kalıcı yapısal politikalar. Yapısal dönüşüm gerçekleşmediğinde, kaçınılmaz olarak kısa vadeli çözümlere yönleniyor. Oysa asıl sofistike yaklaşım, doğru olanı yapmak ve gerekli reformları kararlılıkla hayata geçirmektir."

?"İklim değişikliği konusunda daha yakın çalışmaya ihtiyaç var"

Şimşek, öte yandan iklim krizinin insanlığın geleceğine büyük etkisi olabileceğini vurguladı. Dünyanın daha fazla işbirliğine ihtiyacı olduğuna işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"İklim değişikliğiyle mücadelede daha yakın ve etkili işbirliğine ihtiyaç var. Küresel sorunlara karşı nasıl birlikte hareket edeceğimiz konusunda ortak bir zeminde buluşmalıyız. Yapay zeka çiplerine erişim adil şekilde sağlanmazsa, bu ciddi eşitsizlikler doğurur. Çünkü geride kalan ülkeler, büyük bir potansiyeli olmasına rağmen yapay zeka kaynaklarından mahrum kalacak. Korumacılık yalnızca mal ve hizmet ticaretiyle sınırlı değil; sermaye akımlarında ve doğrudan yabancı yatırımlarda da kendini gösteriyor. Bu nedenle, çok taraflılıkla desteklenen dengeli bir yaklaşım geliştirmeliyiz. Karşı karşıya olduğumuz sorunlar, birkaç ülkenin tek başına çözebileceği boyutta değil. Dünya genelinde ortak hareket etme zamanı."

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Kaynak: AA

Mehmet Şimşek, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Korumacılık Ticaret Büyümesini Engelliyor - Son Dakika

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