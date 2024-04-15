Ekonomi

KUDAKA "Modern Hayvancılık Teknikleri ile Buzağı Ölümlerinin Azaltılması" projesine destek verdi.

2024 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında Horasan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından uygulanacak olan "Modern Hayvancılık Teknikleri ile Buzağı Ölümlerinin Azaltılması" isimli projenin destek sözleşmesi imzalandı. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) hizmet binasında gerçekleşen imza törenine, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Horasan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sinan Ayhan ve kurumların projeden sorumlu personeli katıldı.

2023 yılı verilerine göre, bölgede her yıl 20 bin buzağıdan yaklaşık 800 (%4) kadarı kaybediliyor. Bu durumun temel nedenleri arasında, hayvancılıkla uğraşan bireylerin geleneksel yöntemleri tercih etmeleri ve modern tekniklerden yeterince haberdar olmamaları yer alıyor.

"Modern Hayvancılık Teknikleri ile Buzağı Ölümlerinin Azaltılması" projesi kapsamında, Horasan ilçesine bağlı 12 köyde bulunan çiftçiler ve hayvancılara modern hayvancılık teknikleri eğitimleri verilmesi ve böylece hayvancılık için önemli bir sorun teşkil eden buzağı ölümlerinin azaltılması hedefleniyor. Ayrıca, eğitimler neticesinde, buzağı bakımı ve sağlığı konusunda oluşacak farkındalık ile buzağı ölümlerinin önüne geçilerek yörenin et ve süt üretimine katkı sağlanması bekleniyor. - ERZURUM