KUDAKA, Modern Hayvancılık Teknikleri ile Buzağı Ölümlerinin Azaltılması Projesine Destek Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

KUDAKA, Modern Hayvancılık Teknikleri ile Buzağı Ölümlerinin Azaltılması Projesine Destek Verdi

KUDAKA, Modern Hayvancılık Teknikleri ile Buzağı Ölümlerinin Azaltılması Projesine Destek Verdi

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Horasan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından uygulanacak olan 'Modern Hayvancılık Teknikleri ile Buzağı Ölümlerinin Azaltılması' projesine destek verdi. Proje kapsamında, Horasan ilçesine bağlı 12 köyde bulunan çiftçilere modern hayvancılık teknikleri eğitimleri verilerek buzağı ölümlerinin azaltılması hedefleniyor.

15.04.2024 11:02  Güncelleme: 11:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KUDAKA "Modern Hayvancılık Teknikleri ile Buzağı Ölümlerinin Azaltılması" projesine destek verdi.

2024 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında Horasan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından uygulanacak olan "Modern Hayvancılık Teknikleri ile Buzağı Ölümlerinin Azaltılması" isimli projenin destek sözleşmesi imzalandı. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) hizmet binasında gerçekleşen imza törenine, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Horasan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sinan Ayhan ve kurumların projeden sorumlu personeli katıldı.

2023 yılı verilerine göre, bölgede her yıl 20 bin buzağıdan yaklaşık 800 (%4) kadarı kaybediliyor. Bu durumun temel nedenleri arasında, hayvancılıkla uğraşan bireylerin geleneksel yöntemleri tercih etmeleri ve modern tekniklerden yeterince haberdar olmamaları yer alıyor.

"Modern Hayvancılık Teknikleri ile Buzağı Ölümlerinin Azaltılması" projesi kapsamında, Horasan ilçesine bağlı 12 köyde bulunan çiftçiler ve hayvancılara modern hayvancılık teknikleri eğitimleri verilmesi ve böylece hayvancılık için önemli bir sorun teşkil eden buzağı ölümlerinin azaltılması hedefleniyor. Ayrıca, eğitimler neticesinde, buzağı bakımı ve sağlığı konusunda oluşacak farkındalık ile buzağı ölümlerinin önüne geçilerek yörenin et ve süt üretimine katkı sağlanması bekleniyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KUDAKA, Modern Hayvancılık Teknikleri ile Buzağı Ölümlerinin Azaltılması Projesine Destek Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Huawei, Çin'de Yeni Bir Çip Fabrikası Kuruyor
    01:09 Huawei, Çin'de Yeni Bir Çip Fabrikası Kuruyor

    Huawei yönetimi, Çin'de kapsamlı bir çip fabrikası daha kurmak için çalışmalara başladı. Şirket, çip sektörünün gelişeceğini öngörerek bu alana yapacağı yatırımları artıracak. Şanghay'da yapılacak olan fabrikanın, şirketin çip ihtiyacını karşılaması bekleniyor. Fabrikada üretilecek çiplerin ağırlıklı olarak akıllı telefonlar için kullanılacağı belirtiliyor. Huawei, böylece çip konusunda dışa bağımlılıktan kurtulmayı hedefliyor. Şirketin dev yatırımlarının ürün fiyatlarına etki edebileceği iddia ediliyor.

  • Gözler seçim sonrası ilk kabine toplantısında! İşte masadaki konu başlıkları
    22:04 Gözler seçim sonrası ilk kabine toplantısında! İşte masadaki konu başlıkları

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 31 Mart yerel seçimleri sonrası ilk toplantısını yapacak. Toplantıda İran-İsrail gerilimi, sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyareti ve enflasyonla mücadele başlıkları ele alınacak.


23:25 Selçuk Bayraktar’tan Hakkari fotosuna gelen provokatif yoruma alkış alan yanıt Selçuk Bayraktar'tan Hakkari fotosuna gelen provokatif yoruma alkış alan yanıt
23:19 İsrail’in misilleme saldırısı öncesi İran’dan tehdit: Saniyeler içinde karşılık veririz İsrail'in misilleme saldırısı öncesi İran'dan tehdit: Saniyeler içinde karşılık veririz
23:02 Okan Buruk’tan 4-0’lık maç sonrası çarpıcı Fenerbahçe sözleri Okan Buruk'tan 4-0'lık maç sonrası çarpıcı Fenerbahçe sözleri
22:21 ABD medyası: İsrail’in İran’a saldırısı her an başlayabilir ABD medyası: İsrail'in İran'a saldırısı her an başlayabilir
22:04 Gözler seçim sonrası ilk kabine toplantısında İşte masadaki konu başlıkları Gözler seçim sonrası ilk kabine toplantısında! İşte masadaki konu başlıkları
22:57 AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu’ndan Şebnem Bursalı’nın “Istakoz“ paylaşımına tepki AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu'ndan Şebnem Bursalı'nın "Istakoz" paylaşımına tepki
22:43 Mauro Icardi’den gol krallığı yarışındaki rakibi Edin Dzeko’ya gönderme Mauro Icardi'den gol krallığı yarışındaki rakibi Edin Dzeko'ya gönderme
22:37 Yine tarihe geçti Okan Buruk rekorlara doymuyor Yine tarihe geçti! Okan Buruk rekorlara doymuyor
22:07 Sen ne yaptın Ziyech Attığı golü görenler ’’Yok artık’’ diyor Sen ne yaptın Ziyech! Attığı golü görenler ''Yok artık'' diyor
21:51 Aslan ikinci yarıda açıldı Galatasaray, Alanyaspor’u deplasmanda 4-0 yendi Aslan ikinci yarıda açıldı! Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 yendi
21:48 ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı ile görüşürken saatiyle oynadı ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı ile görüşürken saatiyle oynadı
19:52 CHP’li belediye sahilde alkollü mekan açtı, AK Partili Varank tepki gösterdi CHP'li belediye sahilde alkollü mekan açtı, AK Partili Varank tepki gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2024 04:47:46. #1.11#
SON DAKİKA: KUDAKA, Modern Hayvancılık Teknikleri ile Buzağı Ölümlerinin Azaltılması Projesine Destek Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement